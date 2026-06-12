OpenAI отваря офис в тази европейска столица

OpenAI придоби световна популярност със създаването на ChatGPT

Компанията зад ChatGPT – OpenAI – планира да открие офис в Мадрид, с което ще засили присъствието си на европейския пазар и ще разшири сътрудничеството си с испански компании, разработчици, изследователски организации и институции, предава Еuronews.

Според OpenAI Испания се утвърждава като една от най-динамично развиващите се екосистеми в областта на технологиите и изкуствения интелект в Европа. Все повече компании в страната внедряват AI решения в своите продукти, услуги и вътрешни процеси.

Снимка: Reuters

Новият хъб ще даде възможност на компанията да работи още по-тясно с испански фирми, държавни администрации, научноизследователски центрове и разработчици, които използват нейните модели за изкуствен интелект. Подобен подход OpenAI вече прилага и в други европейски държави чрез откриването на местни офиси с цел насърчаване на използването на технологиите ѝ и укрепване на регионалното присъствие.

Основана през 2015 г., OpenAI придоби световна популярност със създаването на ChatGPT. През последните години компанията ускори международната си експанзия и разшири дейността си на редица пазари извън САЩ.

В рамките на тази стратегия OpenAI вече има офиси в градове като Лондон, Париж, Брюксел и Мюнхен. Новото присъствие в Мадрид е поредна стъпка към затвърждаване на позициите на компанията в Европа.