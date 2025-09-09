1 USD
1.67208 BGN
Петрол
66.09 $/барел
Bitcoin
$112,246.0
Последвайте ни
1 USD
1.67208 BGN
Петрол
66.09 $/барел
Bitcoin
$112,246.0
Технологии OpenAI очаква разходите му да достигнат 115 млрд. долара до 2029 г.

OpenAI очаква разходите му да достигнат 115 млрд. долара до 2029 г.

bTV Бизнес екип

На какво се дължи ръстът в прогнозите?

OpenAI значително увеличи прогнозата си за бъдещи разходи, очаквайки те да достигнат общо 115 милиарда долара до 2029 г., съобщава технологичният сайт The Information, цитира БНР. Новата оценка надвишава с цели 80 милиарда долара предишните вътрешни прогнози на компанията за изчерпване на паричните ѝ средства, преди да започне да генерира стабилна печалба.

Причина за ръста са сериозно нарастващите инвестиции в инфраструктура, необходими за поддръжка и развитие на нейните модели за изкуствен интелект, сред които и ChatGPT. Само през настоящата година OpenAI очаква да похарчи над 8 милиарда долара – сума, която отразява мащаба на операциите и амбициите ѝ в сферата на генеративния изкуствен интелект.

В отговор на нарастващите разходи, компанията предприема стратегически ходове за оптимизиране на ресурсите си. OpenAI започва разработката на собствени чипове и изграждането на центрове за данни. Първият ѝ вътрешно разработен сървърен чип се очаква да бъде представен догодина в партньорство с Broadcom.

iPhone 17 е на път. Не се изненадвайте, ако струва повече.

Успоредно с това, OpenAI засилва сътрудничеството си с водещи облачни доставчици като Oracle и Google. Част от тези усилия е и сделка с Oracle за изграждане на огромен 4,5-гигаватов център за данни, който ще бъде ключов елемент от инициативата "Старгейт" (Stargate) на стойност 500 милиарда долара, подкрепяна от японския инвестиционен гигант SoftBank.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата