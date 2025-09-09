OpenAI очаква разходите му да достигнат 115 млрд. долара до 2029 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
OpenAI значително увеличи прогнозата си за бъдещи разходи, очаквайки те да достигнат общо 115 милиарда долара до 2029 г., съобщава технологичният сайт The Information, цитира БНР. Новата оценка надвишава с цели 80 милиарда долара предишните вътрешни прогнози на компанията за изчерпване на паричните ѝ средства, преди да започне да генерира стабилна печалба.
Причина за ръста са сериозно нарастващите инвестиции в инфраструктура, необходими за поддръжка и развитие на нейните модели за изкуствен интелект, сред които и ChatGPT. Само през настоящата година OpenAI очаква да похарчи над 8 милиарда долара – сума, която отразява мащаба на операциите и амбициите ѝ в сферата на генеративния изкуствен интелект.
В отговор на нарастващите разходи, компанията предприема стратегически ходове за оптимизиране на ресурсите си. OpenAI започва разработката на собствени чипове и изграждането на центрове за данни. Първият ѝ вътрешно разработен сървърен чип се очаква да бъде представен догодина в партньорство с Broadcom.
Успоредно с това, OpenAI засилва сътрудничеството си с водещи облачни доставчици като Oracle и Google. Част от тези усилия е и сделка с Oracle за изграждане на огромен 4,5-гигаватов център за данни, който ще бъде ключов елемент от инициативата "Старгейт" (Stargate) на стойност 500 милиарда долара, подкрепяна от японския инвестиционен гигант SoftBank.
