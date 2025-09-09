OpenAI очаква разходите му да достигнат 115 млрд. долара до 2029 г.

На какво се дължи ръстът в прогнозите?

OpenAI значително увеличи прогнозата си за бъдещи разходи, очаквайки те да достигнат общо 115 милиарда долара до 2029 г., съобщава технологичният сайт The Information, цитира БНР. Новата оценка надвишава с цели 80 милиарда долара предишните вътрешни прогнози на компанията за изчерпване на паричните ѝ средства, преди да започне да генерира стабилна печалба.

Причина за ръста са сериозно нарастващите инвестиции в инфраструктура, необходими за поддръжка и развитие на нейните модели за изкуствен интелект, сред които и ChatGPT. Само през настоящата година OpenAI очаква да похарчи над 8 милиарда долара – сума, която отразява мащаба на операциите и амбициите ѝ в сферата на генеративния изкуствен интелект.

В отговор на нарастващите разходи, компанията предприема стратегически ходове за оптимизиране на ресурсите си. OpenAI започва разработката на собствени чипове и изграждането на центрове за данни. Първият ѝ вътрешно разработен сървърен чип се очаква да бъде представен догодина в партньорство с Broadcom.

Успоредно с това, OpenAI засилва сътрудничеството си с водещи облачни доставчици като Oracle и Google. Част от тези усилия е и сделка с Oracle за изграждане на огромен 4,5-гигаватов център за данни, който ще бъде ключов елемент от инициативата "Старгейт" (Stargate) на стойност 500 милиарда долара, подкрепяна от японския инвестиционен гигант SoftBank.

