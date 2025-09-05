iPhone 17 е на път. Не се изненадвайте, ако струва повече.

Най-евтиният iPhone в момента се продава за 999 долара.

Мислите да надградите с новия iPhone на Apple? Може да се окаже, че ще платите повече, отколкото преди. Технологичният гигант се очаква да разкрие линията iPhone 17 на събитие във вторник.

Анализатори от Уолстрийт предвиждат по-високи цени. По техни оценки някои от новите телефони може да струват с 50 до 100 долара повече от предшествениците си.

Оценката на Morgan Stanley

Снимка: iSTYLE

Анализаторите на Morgan Stanley очакват Apple да повиши цените „умерено“ („modestly“) за първи път от седем години, посочиха те в бележка в четвъртък.

Експертите не очакват Apple да вдигне цените във всички сегменти. Вместо това те прогнозират, че компанията ще елиминира най-евтиния вариант с 128 GB за модела Pro. Така Pro би започнал от 1 099 долара за 256 GB, твърди Morgan Stanley.

Най-евтиният iPhone 16 Pro в момента се продава за 999 долара.

Apple се очаква да представи и по-тънка версия „Air“ на iPhone тази година, която ще замени по-големия модел Plus, съобщи Bloomberg.

Прогноза на Bank of America

Анализатори от Bank of America написаха през август, че очакват iPhone 17 „Air“ да струва около 100 долара повече от настоящите модели Plus. iPhone 16 Plus започва от 899 долара, което означава нова цена около 999 долара. Междувременно анализаторите на Jefferies прогнозират увеличение от 50 долара — скок от 4 % до 5 % спрямо 2024 г., за да се компенсира влиянието на митата, посочиха те в бележка през юли. Корекцията вероятно няма да засегне базовия модел, а Pro, по-големия Pro Max и слуховия по-тънък iPhone, казват от Jefferies.

Apple не отговори веднага на искане за коментар, отправено от Business Insider.

Влияние на тарифите

Една от възможните причини за повишаване на цените е опасението, че промени в митата могат да направят производството на iPhone за американския пазар по-скъпо. Apple се справя с тарифни промени, които струваха на компанията 800 милиона долара през последното тримесечие, въпреки че през август беше обявено изключение за част от митата. През последните години компанията се стреми да диверсифицира веригата си за доставки, премествайки част от производството от Китай към страни като Индия.

