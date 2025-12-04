OpenAI е отпуснала 34 млн. евро на повече от 200 организации с нестопанска цел

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
OpenAI, която първоначално беше създадена като организация с нестопанска цел през 2015 г., а по-късно добави и печелившо подразделение, отпусна 34,74 млн. евро на над 200 неправителствени организации. Това е първият кръг финансиране, откакто през октомври организацията беше преименувана на OpenAI Foundation. Общият ресурс, който фондацията е заделила за здравни изследвания и инициативи, насочени към устойчивостта на изкуствения интелект и ограничаването на свързаните с него рискове, достига 21,45 млрд. евро, макар че не е уточнено в какви срокове ще бъдат разпределени средствата, предава Еuronews.
През юли OpenAI обеща 42,89 млн. евро в отговор на препоръките на консултативна комисия, създадена да даде насоки за това как организацията да изпълнява мисията си за безопасен изкуствен интелект в полза на обществото. Компанията обяви, че допълнителни 8,15 млн. евро ще бъдат разпределени в следващите месеци въз основа на препоръки от борда. Грантовете са напълно неограничени, което позволява на получателите да ги използват според нуждите си, но от кандидатите се очакваха проекти, свързани с ИИ грамотност, насърчаване на гражданското участие или разширяване на икономическите възможности. Допускани бяха НПО с годишен бюджет между 500 000 и 10 млн. долара.
OpenAI съобщи, че над 3000 организации са кандидатствали за този първи цикъл на финансиране. Заявленията са били оценени от външни съветници, а окончателните решения е взел управителният съвет. Любопитно е, че сравнително малко от избраните организации имат технологичен профил — сред получателите са журналистически редакции, танцови формации и общностни групи. Младежките оркестри „Три реки“ от Питсбърг, например, са получили 90 000 долара (77 200 евро), което представлява около 10% от техния годишен бюджет.
OpenAI години наред се стремеше да се дистанцира от първоначалния си статут на НПО, за да улесни привличането на инвеститори. През октомври организацията постигна споразумение с регулаторите да се пререгистрира като корпорация с обществена полза, макар бордът на нестопанската структура да остава върховният орган на управление. В понеделник НПО-то на OpenAI публикува и нова покана за проекти в областта на ИИ и психичното здраве, насочена основно към организации с нестопанска цел. Компанията посочва, че 2 млн. долара (1,72 млн. евро) ще бъдат разпределени до средата на януари — на фона на множество съдебни дела, в които се твърди, че ChatGPT е подтиквал хора към самоубийство или е създавал вредни заблуди при лица без предишни психични проблеми.
