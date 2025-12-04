Две нови китайски автомобилни марки дебютираха на българския пазар

Ето как изглеждат колите

Genius Automotive Europe представи официално двете автомобилни марки OMODA и JAECOO на българския пазар на 3 декември.

По време на събитието бяха показани основните модели на двете марки. Представянето цели да позиционира двата бранда в контекста на бързо развиващия се пазар, на който те навлизат.

Снимка: Genius Automotive Europe

Навлизането идва в момент, когато автомобилният пазар у нас преминава през значителна трансформация. Макар регистрациите на нови коли да нарастват устойчиво, България продължава да разполага с един от най-старите автопаркове в Европа. Според национални данни около 88% от автомобилите са на възраст над 10 години, като голяма част са на над 20 години.

Паралелно с това страната отбелязва ръст в интереса към електромобилите, което подчертава постепенния завой на потребителите към по-екологични и по-ефективни решения за придвижване.

