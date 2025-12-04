BGN → EUR
БГ Бизнес Две нови китайски автомобилни марки дебютираха на българския пазар

Две нови китайски автомобилни марки дебютираха на българския пазар

БГ Бизнес
 

Ето как изглеждат колите

Genius Automotive Europe представи официално двете автомобилни марки OMODA и JAECOO на българския пазар на 3 декември.

По време на събитието бяха показани основните модели на двете марки. Представянето цели да позиционира двата бранда в контекста на бързо развиващия се пазар, на който те навлизат.

Снимка: Genius Automotive Europe

Каква е цената на най-търсените риби за Никулден?

Навлизането идва в момент, когато автомобилният пазар у нас преминава през значителна трансформация. Макар регистрациите на нови коли да нарастват устойчиво, България продължава да разполага с един от най-старите автопаркове в Европа. Според национални данни около 88% от автомобилите са на възраст над 10 години, като голяма част са на над 20 години.

Топ мениджъри разкриват книгите, които са ги направили истински лидери

Паралелно с това страната отбелязва ръст в интереса към електромобилите, което подчертава постепенния завой на потребителите към по-екологични и по-ефективни решения за придвижване.

