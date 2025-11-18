Основателят на PayPal бяга от Nvidia: Той разпродава целия си дял

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тръмп иска да разшири офшорното сондиране на въглеводороди
Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив
„Няма нищо общо със самата Nvidia“
Хедж фондът на Питър Тийл е продал целия си дял в Nvidia през третото тримесечие, показва декларация по формуляр 13F. Thiel Macro LLC е разпродал всичките си 537 742 акции в производителя на чипове, се казва в документа, като пакетът е бил оценяван на около 85 млн. долара в края на второто тримесечие.
Тези акции биха стрували приблизително 100 млн. долара при затварянето на пазара на 30 септември, но остава неясно кога точно фондът се е освободил от позицията.
Продажбата идва малко след като SoftBank разкри, че през същото тримесечие също е продала всички свои акции на Nvidia. Делът на Thiel Macro е относително скромен на фона на пазарната капитализация на Nvidia от 4,6 трилиона долара и пакета за 5,8 милиарда долара, който SoftBank е реализирала.
И двете продажби обаче се случват на фона на нарастваща предпазливост сред някои инвеститори и технологични лидери относно възможен балон при изкуствения интелект. Nvidia, която доставя авангардни чипове за ИИ приложения, се възползва от бума и стана най-скъпата компания в света, като миналия месец първа премина прага от 5 трилиона долара.
SoftBank заяви по време на разговора за резултатите миналата седмица, че решението да се освободи от позицията „няма нищо общо със самата Nvidia“, а е начин да пренасочи средства към OpenAI.
Разпродажбата на акциите се случва в момент, в който Nvidia трябва да обяви резултатите си за третото тримесечие в сряда. Дан Айвс, анализатор в Wedbush, който по-рано беше оптимист за бума на AI, написа в понеделник в X, че Nvidia е „основен елемент“ на ИИ революцията и очаква компанията „значително да надмине прогнозите на Уолстрийт“.
Фондът на Тийл приключи третото тримесечие с дялове в Apple, Tesla и Microsoft, сочи декларацията. Заедно тези акции са стрували над 74 млн. долара към 30 септември.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив
Преговорите с „Българска автомобилна индустрия“ са на финален етап
„Никакво лепене, никакви разходи за доставка, никакъв риск от фалшификация“, заяви говорителят на Австрийската народна партия