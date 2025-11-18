Основателят на PayPal бяга от Nvidia: Той разпродава целия си дял

„Няма нищо общо със самата Nvidia“

Хедж фондът на Питър Тийл е продал целия си дял в Nvidia през третото тримесечие, показва декларация по формуляр 13F. Thiel Macro LLC е разпродал всичките си 537 742 акции в производителя на чипове, се казва в документа, като пакетът е бил оценяван на около 85 млн. долара в края на второто тримесечие.

Тези акции биха стрували приблизително 100 млн. долара при затварянето на пазара на 30 септември, но остава неясно кога точно фондът се е освободил от позицията.

Продажби и от страна на SoftBank

Продажбата идва малко след като SoftBank разкри, че през същото тримесечие също е продала всички свои акции на Nvidia. Делът на Thiel Macro е относително скромен на фона на пазарната капитализация на Nvidia от 4,6 трилиона долара и пакета за 5,8 милиарда долара, който SoftBank е реализирала.

Опасения за балон в изкуствения интелект

И двете продажби обаче се случват на фона на нарастваща предпазливост сред някои инвеститори и технологични лидери относно възможен балон при изкуствения интелект. Nvidia, която доставя авангардни чипове за ИИ приложения, се възползва от бума и стана най-скъпата компания в света, като миналия месец първа премина прага от 5 трилиона долара.

SoftBank заяви по време на разговора за резултатите миналата седмица, че решението да се освободи от позицията „няма нищо общо със самата Nvidia“, а е начин да пренасочи средства към OpenAI.

Очаквания преди тримесечния отчет

Разпродажбата на акциите се случва в момент, в който Nvidia трябва да обяви резултатите си за третото тримесечие в сряда. Дан Айвс, анализатор в Wedbush, който по-рано беше оптимист за бума на AI, написа в понеделник в X, че Nvidia е „основен елемент“ на ИИ революцията и очаква компанията „значително да надмине прогнозите на Уолстрийт“.

Фондът на Тийл приключи третото тримесечие с дялове в Apple, Tesla и Microsoft, сочи декларацията. Заедно тези акции са стрували над 74 млн. долара към 30 септември.

