Новият партньор на OpenAI иска да създаде реклами, които разговарят с потребителите

В момента рекламите в ChatGPT са сравнително базови и контекстуални

Навлизане на реклами в AI индустрията постепенно набира скорост. OpenAI подписа споразумение със Smartly като свой първи партньор, насочен към подобряване на начина, по който рекламите достигат до потребителите, съобщава Business Insider. Това сътрудничество надгражда инициатива от февруари, когато OpenAI въведе базови реклами за част от потребителите на безплатния и платения план Go. По-рано компанията обяви и партньорство с Criteo за подпомагане на брандовете при позиционирането на реклами в ChatGPT.

Ръководена от Лора Дезмънд, Smartly е адтех компания с 13-годишен опит, която работи с клиенти като Spotify и Uber, помагайки им да оптимизират рекламите си в реално време според тяхната ефективност. Сега компанията ще предлага подобни услуги и на рекламодателите на OpenAI, като вече е привлякла участници от сферите на развлеченията, търговията и спорта в пилотната програма.

В началния етап Smartly ще подпомага тези компании да адаптират рекламите си в ChatGPT в реално време, но амбицията е по-голяма. Крайната цел е разработването на интерактивни рекламни формати, които наподобяват разговорния стил на платформата. Като пример Дезмънд посочва кампании за британския търговец Boots в платформи на Meta като Instagram, при които след клик се отваря чатбот, предлагащ персонализирани идеи чрез серия от въпроси. Според Smartly този формат е почти пет пъти по-ефективен от стандартните реклами.

В момента рекламите в ChatGPT са сравнително базови и контекстуални — например потребител, който сравнява смартфони, може да види реклама на Best Buy, а търсещият идеи за пътуване — предложение от Expedia. Данни на Sensor Tower показват, че над 100 бранда са рекламирали в платформата в първите седмици, като 44% от тях са търговци на дребно. Целта е тези формати да станат по-ефективни в насърчаването на действия като клик или покупка.

Потенциалът за приходи е значителен — анализаторът Марк Махани от Evercore ISI прогнозира, че OpenAI може да генерира милиарди долари от реклама още тази година и до 25 милиарда до 2030 г. Въпреки това конкуренцията с гиганти като Google и Meta остава предизвикателство, а доверието на потребителите е ключово. OpenAI подчертава, че рекламите ще бъдат ясно обозначени, няма да влияят на отговорите и няма да използват лични данни, като същевременно няма да се показват на потребители под 18 години или при чувствителни теми.