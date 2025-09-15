1 USD
1 USD
1.66908 BGN
Петрол
66.91 $/барел
Bitcoin
$116,227.0
Технологии Новата функция за превод на AirPods няма да е достъпна за потребителите в ЕС

Новата функция за превод на AirPods няма да е достъпна за потребителите в ЕС

bTV Бизнес екип

Забавянето е свързано с изискванията за оперативна съвместимост, заложени в Актa за цифровите пазари

Apple отлага една от най-очакваните иновации в AirPods Pro 3 – възможността за превод в реално време – за потребителите в Европейския съюз.

В страницата си с новостите в iOS 26 компанията уточнява, че жителите на ЕС или потребителите с Apple ID, регистриран в Съюза, няма да имат достъп до функцията за жив превод. Тя е базирана на Apple Intelligence и ще бъде налична и за AirPods 4 и AirPods Pro 2, предаде Tech Crunch.

Според Apple забавянето е свързано с изискванията за оперативна съвместимост, заложени в Актa за цифровите пазари (DMA). От компанията подчертават, че други правни изисквания – например за защита на личните данни – не са фактор в този случай.

Това е поредното отлагане на нови AI функции за европейския пазар. Миналата година Apple пусна част от тях за потребителите в ЕС едва през март 2025 година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

