Нова ера в пазаруването: Как алгоритмите променят избора на марки?

През 2025 г. една четвърт от потребителите вече са използвали генеративни AI инструменти за пазаруване

Изкуственият интелект заема все по-значимо място в бизнес средата, като все повече потребители разчитат на технологии, за да се ориентират при пазаруване. Това поставя въпроса как ще изглежда бъдещето на търговията. Нарастващото внедряване на AI ускорява трансформациите в различни отрасли, а секторът на търговията не прави изключение.

Снимка: iStock

През 2025 г. една четвърт от потребителите вече са използвали генеративни AI инструменти за пазаруване, докато още 31% планират да ги използват занапред. Данните идват от нов доклад на ИТ компанията Capgemini, изготвен въз основа на потребителски отзиви от цял свят и интервюта с ръководители на търговски вериги, цитира Еuronews.

Според Дрийн Янг, изпълнителен вицепрезидент и глобален ръководител „Потребителски продукти и търговия на дребно“ в Capgemini, фокусът на марките трябва да се измести. Вместо просто да бъдат лесно откриваеми, те трябва да се стремят да бъдат предпочитани от алгоритмите. Все по-често успехът зависи от това даден бранд да бъде избран от AI система, а не директно от клиента.

На практика купувачите могат да използват изкуствен интелект по различни начини – от директни покупки чрез чатботове, през алгоритми за препоръки, до виртуални асистенти, които харчат средства от тяхно име. През миналата година OpenAI обяви, че ще даде възможност на потребители в САЩ да пазаруват от платформи като Etsy, Shopify и Walmart чрез ChatGPT. За разлика от тях, компании като Amazon ограничиха достъпа на ботовете на OpenAI до своите продуктови каталози, като залагат на собствени AI решения и се стремят да запазят контрол върху рекламния пазар в електронната търговия.

Докладът на Capgemini показва, че 63% от анкетираните желаят генеративният AI да предлага силно персонализирано съдържание при пазаруване, въпреки че опасенията остават. 71% изразяват тревога относно начина, по който технологията използва личните им данни. Същевременно нуждата от човешка намеса остава значима – 66% ценят човешката подкрепа в момента на покупката, което налага комбиниране на дигитално удобство с реално обслужване. Чатботовете за обслужване 24/7 обаче се оказват по-слабо предпочитани и удовлетворяват едва 57% от потребителите.

За да останат конкурентоспособни, търговците трябва да се адаптират към новата реалност на AI-базираното пазаруване. Това включва предоставяне на машинно четими и постоянно актуализирани продуктови данни, както и използване на външни източници като оценки и ревюта. В същото време бъдещият успех на чатбот пазаруването ще зависи от доверието на потребителите, прозрачността на технологиите и възможността клиентите да запазят контрол – чрез лимити на разходите, одобрение на покупки и ясно обозначаване на AI-генерирано съдържание и реклами.

