BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Последвайте ни
1 USD
1.1707 BGN
Петрол
59.39 $/барел
Bitcoin
$92,695.4
Технологии Нова ера в пазаруването: Как алгоритмите променят избора на марки?

Нова ера в пазаруването: Как алгоритмите променят избора на марки?

bTV Бизнес екип

През 2025 г. една четвърт от потребителите вече са използвали генеративни AI инструменти за пазаруване

Изкуственият интелект заема все по-значимо място в бизнес средата, като все повече потребители разчитат на технологии, за да се ориентират при пазаруване. Това поставя въпроса как ще изглежда бъдещето на търговията. Нарастващото внедряване на AI ускорява трансформациите в различни отрасли, а секторът на търговията не прави изключение. 

Снимка: iStock

През 2025 г. една четвърт от потребителите вече са използвали генеративни AI инструменти за пазаруване, докато още 31% планират да ги използват занапред. Данните идват от нов доклад на ИТ компанията Capgemini, изготвен въз основа на потребителски отзиви от цял свят и интервюта с ръководители на търговски вериги, цитира Еuronews.

Според Дрийн Янг, изпълнителен вицепрезидент и глобален ръководител Потребителски продукти и търговия на дребно“ в Capgemini, фокусът на марките трябва да се измести. Вместо просто да бъдат лесно откриваеми, те трябва да се стремят да бъдат предпочитани от алгоритмите. Все по-често успехът зависи от това даден бранд да бъде избран от AI система, а не директно от клиента.

На практика купувачите могат да използват изкуствен интелект по различни начини от директни покупки чрез чатботове, през алгоритми за препоръки, до виртуални асистенти, които харчат средства от тяхно име. През миналата година OpenAI обяви, че ще даде възможност на потребители в САЩ да пазаруват от платформи като Etsy, Shopify и Walmart чрез ChatGPT. За разлика от тях, компании като Amazon ограничиха достъпа на ботовете на OpenAI до своите продуктови каталози, като залагат на собствени AI решения и се стремят да запазят контрол върху рекламния пазар в електронната търговия.

Докладът на Capgemini показва, че 63% от анкетираните желаят генеративният AI да предлага силно персонализирано съдържание при пазаруване, въпреки че опасенията остават. 71% изразяват тревога относно начина, по който технологията използва личните им данни. Същевременно нуждата от човешка намеса остава значима – 66% ценят човешката подкрепа в момента на покупката, което налага комбиниране на дигитално удобство с реално обслужване. Чатботовете за обслужване 24/7 обаче се оказват по-слабо предпочитани и удовлетворяват едва 57% от потребителите.

В Китай може да намерите

За да останат конкурентоспособни, търговците трябва да се адаптират към новата реалност на AI-базираното пазаруване. Това включва предоставяне на машинно четими и постоянно актуализирани продуктови данни, както и използване на външни източници като оценки и ревюта. В същото време бъдещият успех на чатбот пазаруването ще зависи от доверието на потребителите, прозрачността на технологиите и възможността клиентите да запазят контрол чрез лимити на разходите, одобрение на покупки и ясно обозначаване на AI-генерирано съдържание и реклами.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата