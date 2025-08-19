1 USD
Технологии Тези професии не съществуват, но ще се появят до 2030 година

Тези професии не съществуват, но ще се появят до 2030 година

Технологии

bTV Бизнес екип

Някои от тях звучат странно към момента

Очаква се до 2030 г. да се появят няколко категории работни места, които понастоящем не съществуват или са в начален етап на развитие, в резултат на технологичния напредък и развиващите се обществени нужди. Те включват роли, фокусирани върху разработването и управлението на изкустввен интелект, космическите изследвания и решенията за устойчивост. Конкретни примери включват одитори на ИИ, инженери на цифрови близнаци, оператори на космически туризъм и консултанти по устойчивост.

Ето някои от най-странните професии, които се очаква да се появат:

Одитор на ИИ:

Тези специалисти ще отговарят за прегледа на системите с ИИ, за да идентифицират и смекчат пристрастията, като гарантират точност и справедливост в резултатите си.

Инженер на цифрови близнаци:

Те ще създават виртуални копия на физически обекти, системи или дори хора, за да симулират сценарии от реалния свят, подпомагайки диагностиката, проектирането и планирането.

Мениджър на аватари с ИИ:

Тази роля ще отговаря за управлението на репутацията и онлайн присъствието на персони с ИИ.

Оператори на космически туризъм:

Тъй като частните компании се впускат в космически туризъм, ще има търсене на професионалисти, които да управляват и улесняват тези екскурзии.

Лунен/Марсиански строител:

С нарастващия фокус върху космическата колонизация ще се появят роли за специалисти в изграждането на местообитания и инфраструктура на други небесни тела.

Анализатор на добив на астероиди:

Тази роля ще включва оценка на потенциала на добива на ценни ресурси от астероиди.

Технология за събиране на вода:

Те ще се специализират във внедряването на системи за улавяне и използване на дъждовна вода, насърчавайки опазването на водата.

Планиращ дълголетие:

Тези професионалисти ще проектират персонализирани програми против стареене, използвайки напредъка в биотехнологиите и други области.

Оператори на дронове и мениджъри на въздушното движение:

Нарастващото използване на дронове в различни индустрии ще създаде нови възможности за пилотите на дронове и ръководителите на въздушно движение.

Мениджъри по поверителност на данните:

Тъй като поверителността на данните става все по-важна, тези специалисти ще бъдат отговорни за осигуряването на спазването на разпоредбите и защитата на чувствителна информация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

