Тези професии не съществуват, но ще се появят до 2030 година

Очаква се до 2030 г. да се появят няколко категории работни места, които понастоящем не съществуват или са в начален етап на развитие, в резултат на технологичния напредък и развиващите се обществени нужди. Те включват роли, фокусирани върху разработването и управлението на изкустввен интелект, космическите изследвания и решенията за устойчивост. Конкретни примери включват одитори на ИИ, инженери на цифрови близнаци, оператори на космически туризъм и консултанти по устойчивост.
Ето някои от най-странните професии, които се очаква да се появат:
Одитор на ИИ:
Тези специалисти ще отговарят за прегледа на системите с ИИ, за да идентифицират и смекчат пристрастията, като гарантират точност и справедливост в резултатите си.
Инженер на цифрови близнаци:
Те ще създават виртуални копия на физически обекти, системи или дори хора, за да симулират сценарии от реалния свят, подпомагайки диагностиката, проектирането и планирането.
Мениджър на аватари с ИИ:
Тази роля ще отговаря за управлението на репутацията и онлайн присъствието на персони с ИИ.
Оператори на космически туризъм:
Тъй като частните компании се впускат в космически туризъм, ще има търсене на професионалисти, които да управляват и улесняват тези екскурзии.
Лунен/Марсиански строител:
С нарастващия фокус върху космическата колонизация ще се появят роли за специалисти в изграждането на местообитания и инфраструктура на други небесни тела.
Анализатор на добив на астероиди:
Тази роля ще включва оценка на потенциала на добива на ценни ресурси от астероиди.
Технология за събиране на вода:
Те ще се специализират във внедряването на системи за улавяне и използване на дъждовна вода, насърчавайки опазването на водата.
Планиращ дълголетие:
Тези професионалисти ще проектират персонализирани програми против стареене, използвайки напредъка в биотехнологиите и други области.
Оператори на дронове и мениджъри на въздушното движение:
Нарастващото използване на дронове в различни индустрии ще създаде нови възможности за пилотите на дронове и ръководителите на въздушно движение.
Мениджъри по поверителност на данните:
Тъй като поверителността на данните става все по-важна, тези специалисти ще бъдат отговорни за осигуряването на спазването на разпоредбите и защитата на чувствителна информация.
