По предварителни данни на НСИ българската икономика продължава да нараства стабилно през третото тримесечие на 2025 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,2% на годишна база и с 0.7% спрямо второто тримесечие, което показва запазване на положителната тенденция от началото на годината.

Обем и структура на БВП

Снимка: НСИ

През периода юли–септември 2025 г. в страната са произведени 62,66 млрд. лв. БВП по текущи цени, или 9 755 лв. на човек от населението. Преизчислен в чуждестранна валута, това са 37,41 млрд. долара и 32,04 млрд. евро.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в икономиката, достига 54,8 млрд. лв. Най-голям относителен дял имат услугите – 68,8%, следвани от индустрията (26,5%) и аграрния сектор (4,7%). В сравнение със същия период на предходната година делът на аграрния и индустриалния сектор расте, докато този на услугите намалява.

Вътрешното търсене е двигателят

Снимка: НСИ

Структурата на БВП показва силна роля на вътрешното потребление и инвестициите. Крайното потребление формира 75,6% от БВП, като индивидуалното потребление достига 67,8%. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) представляват 20,6% от БВП. Външнотърговското салдо е положително – 644,5 млн. лв., т.е. износът надвишава вноса.

По сезонно изгладени данни крайното потребление нараства на тримесечна база с 1.5%, а брутното образуване на основен капитал – с 1.9%. Това подчертава активността на домакинствата и бизнеса. Износът обаче намалява с 1.3%, докато вносът расте с 3.6%.

Кои сектори движат растежа?

Брутната добавена стойност се увеличава с 2,8% спрямо третото тримесечие на 2024 г. Най-голям принос имат:

Операции с недвижими имоти – +6.7%

Строителство – +6.2%

Държавно управление, образование, здравеопазване и социална работа – +5.9%

Информация и творчески продукти; далекосъобщения – +4.1%

Култура, спорт и развлечения и др. – +4.0%

Финансови и застрахователни дейности – +3.5%

Селско, горско и рибно стопанство – +3.2%

Спад се отчита единствено в групата, обхващаща добивната промишленост, преработващата промишленост, енергетиката и водоснабдяването – минус 1.7%. На годишна база износът на стоки и услуги намалява с 5.6%, докато вносът нараства с 4.1%. Това показва известно охлаждане на външното търсене и засилено вътрешно потребление.

Като цяло икономиката запазва устойчив растеж, подкрепена от силното вътрешно търсене и реално увеличение в повечето ключови сектори.

