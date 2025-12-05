BGN → EUR
БГ Бизнес БВП се увеличава с 3,2% на годишна база

БВП се увеличава с 3,2% на годишна база

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кои сектори движат растежа?

По предварителни данни на НСИ българската икономика продължава да нараства стабилно през третото тримесечие на 2025 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,2% на годишна база и с 0.7% спрямо второто тримесечие, което показва запазване на положителната тенденция от началото на годината.

Обем и структура на БВП

Снимка: НСИ

През периода юли–септември 2025 г. в страната са произведени 62,66 млрд. лв. БВП по текущи цени, или 9 755 лв. на човек от населението. Преизчислен в чуждестранна валута, това са 37,41 млрд. долара и 32,04 млрд. евро.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в икономиката, достига 54,8 млрд. лв. Най-голям относителен дял имат услугите – 68,8%, следвани от индустрията (26,5%) и аграрния сектор (4,7%). В сравнение със същия период на предходната година делът на аграрния и индустриалния сектор расте, докато този на услугите намалява.

Вътрешното търсене е двигателят

Снимка: НСИ

Структурата на БВП показва силна роля на вътрешното потребление и инвестициите. Крайното потребление формира 75,6% от БВП, като индивидуалното потребление достига 67,8%. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) представляват 20,6% от БВП. Външнотърговското салдо е положително – 644,5 млн. лв., т.е. износът надвишава вноса.

По сезонно изгладени данни крайното потребление нараства на тримесечна база с 1.5%, а брутното образуване на основен капитал – с 1.9%. Това подчертава активността на домакинствата и бизнеса. Износът обаче намалява с 1.3%, докато вносът расте с 3.6%.

Бюджетният дефицит на България достигна 2,98% от БВП

Брутната добавена стойност се увеличава с 2,8% спрямо третото тримесечие на 2024 г. Най-голям принос имат:

  • Операции с недвижими имоти – +6.7%
  • Строителство – +6.2%
  • Държавно управление, образование, здравеопазване и социална работа – +5.9%
  • Информация и творчески продукти; далекосъобщения – +4.1%
  • Култура, спорт и развлечения и др. – +4.0%
  • Финансови и застрахователни дейности – +3.5%
  • Селско, горско и рибно стопанство – +3.2%

Спад се отчита единствено в групата, обхващаща добивната промишленост, преработващата промишленост, енергетиката и водоснабдяването – минус 1.7%. На годишна база износът на стоки и услуги намалява с 5.6%, докато вносът нараства с 4.1%. Това показва известно охлаждане на външното търсене и засилено вътрешно потребление.

Като цяло икономиката запазва устойчив растеж, подкрепена от силното вътрешно търсене и реално увеличение в повечето ключови сектори.

