Можете ли да се доверите на ChatGPT за инвестиционни съвети?

Все повече инвеститори се обръщат към публично достъпни инструменти с изкуствен интелект, като ChatGPT, за да вземат финансови решения, въпреки множеството предупреждения за потенциални рискове. Въпросът е доколко тези модели наистина са способни да дават точни и надеждни инвестиционни препоръки. Много хората питат чатбота „Да купя ли?“ – и получават отговор. Въпреки това регулаторите напомнят, че подобни технологии все още не могат да заменят професионалните финансови съвети, предава Euronews.

Регулациите около използването на изкуствен интелект в инвестирането все още се оформят, но според проучване на платформата eToro близо един на всеки петима дребни инвеститори вече използва такива инструменти при вземане или корекция на решения за портфолио. Анкетата, обхванала 11 000 участници от 13 държави, не уточнява кои конкретни AI системи се използват.

Експертите посочват, че най-важното разграничение е дали тези интерфейси служат като изследователски помощници или дават директни инвестиционни съвети. Тов са регулирани дейности в ЕС според директивата MiFID, а до момента няма публичен AI инструмент, получил подобно разрешение, уточнява Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

ChatGPT посочва, че инструментът трябва да се използва като помощно средство, а не като заместител на лицензиран финансов консултант, тъй като е възможно да генерира убедителни, но погрешни отговори – така наречените „халюцинации“. Европейските регулации допускат използване на изкуствен интелект за анализ на знанията, опита, финансовото състояние и инвестиционните цели на клиентите, но само като част от процеса на предоставяне на съвети под човешки надзор.

Според експерти като Кийрън Гарви от Центъра за алтернативни финанси в Кеймбридж, технологията все още трябва да измине дълъг път, преди да стане надежден източник на инвестиционни съвети. Той обръща внимание на една нова тенденция — агентния изкуствен интелект, който може да изпълнява сложни задачи самостоятелно, използвайки множество инструменти. Това развитие може да промени начина, по който се вземат финансови решения, позволявайки на AI да действа все по-независимо. Междувременно пазарът на т.нар. „робо-консултанти“ расте бързо — според The Business Research Company се очаква той да достигне стойност от над 471 милиарда долара до 2029 г., спрямо 62 милиарда през 2024 г.

