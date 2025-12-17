В Русе изграждат интермодален терминал за 117 млн. лв.

С какво ще разполага терминалът?

Министерството на транспорта и съобщенията даде одобрение за европейското финансиране на проекта за изграждане на интермодален терминал в Русе. Общата стойност на инвестицията възлиза на близо 117 млн. лева, като над 97 млн. лева ще бъдат осигурени чрез безвъзмездно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

Снимка: Getty Images / iStock

Терминалът ще бъде разположен на територията на закритата гара Русе изток – разпределителна. Проектът предвижда изграждане на нова железопътна гара с седем коловоза, възстановяване на връзката с Дунав мост и създаване на нов пътен достъп от Северната индустриална зона на града, което ще улесни логистичните потоци в региона, предава БТА.

В рамките на интермодалния терминал ще бъдат изградени административни сгради, товаро-разтоварна площадка, митнически пункт, складови площи, паркинги и зелени площи, които ще допринесат за модернизацията на инфраструктурата и удобството за бизнеса.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов отбеляза, че с построяването на третия мост над Дунав и интермодалния терминал Русе ще се утвърди като ключов транспортен център за Североизточна България. В комбинация с модернизацията на железопътната линия Русе–Варна, това ще осигури директна железопътна връзка за товарните потоци от Изток и Черноморския регион по река Дунав към Западна и Централна Европа.

Очаква се Национална компания „Железопътна инфраструктура“ да обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на интермодалния терминал в началото на 2026 г., като процедурата ще определи изпълнителя на строителството. След завършването си терминалът ще бъде отдаден за експлоатация на частен оператор, който ще управлява обекта, осигурявайки ефективна и модерна логистична услуга за региона и подкрепяйки търговските потоци в страната и Европа.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN