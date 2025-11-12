Microsoft ще инвестира 10 млрд. долара в център за AI в Португалия

В рамките на инициативата Microsoft ще инсталира 12 600 от най-новите чипове на Nvidia

Microsoft планира да вложи 10 милиарда долара в създаването на мащабен център за данни в Португалия, като проектът ще стартира в началото на следващата година. Основната му цел е изграждането на модерна инфраструктура за изкуствен интелект, която ще укрепи позициите на страната като технологичен хъб в Европа, предава БГ НЕС.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство с британската компания Nscale, специализирана в центрове за данни, оптимизирани за изкуствен интелект, и с Start Campus, която вече работи по строителството на голям обект в близост до южния пристанищен град Синеш. В рамките на инициативата Microsoft ще инсталира 12 600 от най-новите чипове на Nvidia, предназначени за високоефективни AI операции.

В свое изявление Microsoft определи проекта като „една от най-мащабните инвестиции в изчислителна мощ за изкуствен интелект в Европа“, съобщава АФП. Президентът на компанията, Брад Смит, в интервю за португалския бизнес всекидневник Jornal de Negocios подчерта, че Португалия се е утвърдила като ключова дестинация на континента за изграждане и развитие на подобен тип инфраструктура.

Смит в момента се намира в Лисабон за участие във Web Summit – едно от най-значимите годишни събития в света на високите технологии, често наричано „Давос за техноманиаци“. Той изтъкна, че наред с технологичните предимства, новият център ще се захранва изцяло от възобновяема енергия, а местоположението му в Синеш осигурява стратегическо предимство – достъп до ключови подводни телекомуникационни кабели, които свързват Америка и Европа.

„Търсенето в сферата на изкуствения интелект, особено през последните пет месеца, стана направо безумно“, отбеляза продуктовият директор на Nscale Даниел Батърст. Според него, за компании като Microsoft това е „надпревара с времето“. „Ние разполагаме с нужния опит, достъп до енергийни ресурси и възможност да осъществим проекта в срок“, добави Батърст в интервю, дадено в кулоарите на Web Summit.

