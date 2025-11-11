Европейска държава въвежда забрана за плащания в брой над 3000 евро

От 2027 година навсякъде в ЕС ще влезе в сила забрана за плащания в брой над 10 000 евро

На 9 октомври 2025 г. в официалния държавен вестник на Нидерландия беше публикуван Законът за действие срещу изпирането на пари (Wet plan van aanpak witwassen). С приемането му се въвежда забрана за плащания в брой на стойност 3000 евро или повече, извършвани от търговци на стоки на територията на страната.

Първоначално планът включваше и други предложения – например по-строго наблюдение на финансови транзакции от банките. В крайна сметка, обаче, чрез този закон беше приета единствено мярката за ограничаване на плащанията в брой. Законодателят в Нидерландия реши да не предприема останалите мерки, като взе предвид предстоящото въвеждане на Европейския регламент за борба с изпирането на пари (AMLR), който се очаква да влезе в сила през средата на 2027 г.

Съгласно бъдещия Европейски регламент, в целия Европейски съюз ще бъде наложена обща забрана за плащания в брой на стойност 10 000 евро или повече при покупко-продажба на стоки или услуги. В същото време регламентът ще даде възможност на отделните държави членки да определят по-нисък праг, ако преценят за необходимо. Приемането на лимит от 3000 евро в Нидерландия представлява именно използване на тази възможност за по-строг национален подход.

Новата забрана замества част от действащите до момента задължения, свързани с мерките срещу прането на пари. Тя се отнася до всички търговци на стоки, включително тези, които продават произведения на изкуството или ценни предмети като бижута, часовници и превозни средства. По този начин се обхваща широк кръг от икономически дейности, при които използването на големи суми в брой може да представлява риск от незаконни финансови потоци.

Важно е да се отбележи, че въведената забрана не се прилага за предоставяне на услуги. Ограничението е насочено единствено към плащанията в брой при сделки с материални стоки, като целта е да се засили прозрачността и проследимостта на финансовите операции, ограничавайки възможностите за пране на пари и финансиране на престъпна дейност.

