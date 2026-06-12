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Технологии Meta се срина

Meta се срина

Технологии

bTV Бизнес екип

Десетки потребители сигнализираха за проблем с Facebook

Мета се срина. Потребители по целия свят съобщават за проблеми с платформите на Meta, включително Facebook, Instagram и Messenger. В StatusGator, облачна услуга за ИТ мониторинг и агрегатор на страници за състояние, е засечено прекъсване в Meta, което все още не е официално потвърдено. През последните 24 часа са подадени 6249 потребителски сигнала за прекъсвания.

Според сайта за проследяване на прекъсвания IsDown, през последните 24 часа са подадени над 5700 потребителски сигнала. IsDown, която следи състоянието на услугите на Facebook от януари 2023 г. и е проследила 137 инцидента през това време, последно провери състоянието на Facebook на 12 юни и потвърди, че платформата има проблеми.

Някои нямат прекъсвания на приложението Instagram.

Все още не е ясно какво причинява прекъсването, от колко време продължава или кога се очаква нормалното обслужване да бъде възобновено.

Към момента на публикуването, компанията майка на Facebook, все още не е публикувала публично изявление относно прекъсването. 

Очаквайте още информация!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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