Meta разработи първия си AI модел за 14 млрд. долара

Компанията вложи милиарди в Scale AI, за да привлече Александър Уанг и да го постави начело на новото звено

Вече имаме първия поглед върху това, за което Марк Зукърбърг е инвестирал 14 млрд. долара. Зукърбърг прекара месеци в разширяване на подразделението Superintelligence Labs, след като реши, че Meta се нуждае от фундаментално обновяване на своя изкуствен интелект.

Снимка: iStock

Компанията вложи милиарди в Scale AI, за да привлече Александър Уанг и да го постави начело на новото звено, като влезе и в остра конкуренция за таланти, привличайки специалисти от конкурентни фирми с впечатляващи възнаграждения, предава Business Insider.

Сега моделът с изкуствен интелект, разработен от екипа на Уанг, вече е представен: Muse Spark. В публикация в блога на Meta се посочва, че това е първият модел от новото семейство Muse, създадено от Meta Superintelligence Labs. „Преди девет месеца реконструирахме целия си ИИ стек“, написа Уанг в X. „Нова инфраструктура, нова архитектура, нови канали за данни – Muse Spark е резултатът от този труд.“

Снимка: Reuters

Meta посочва, че Muse Spark разполага с „режим на разсъждение“, позволяващ едновременно управление на множество агенти, подобрени здравни отговори в партньорство с 1 000 лекари, както и функция за пазаруване, която трансформира съдържанието на творци и марки в препоръки в платформите на Meta. След анонса акциите на компанията поскъпнаха с 8%. Muse Spark вече е достъпен на сайта Meta AI и в приложението.

С вътрешното кодово име „avocado“, по-ранни публикации споменават, че новият модел ще бъде подобрен в програмирането. В блога на Meta се отбелязва, че работата с код е област с „текущи пропуски в представянето“, в която компанията планира да инвестира и занапред.

Компанията проведе и външна оценка чрез Apollo Research, която показала, че моделът има „най-високия процент на осъзнатост за оценка сред наблюдаваните модели“. Уанг обяви, че екипът подготвя още модели, някои от които ще бъдат с отворен код. „Това е само първата стъпка“, отбеляза той.

Марк Зукърбърг публикува в Threads, че Muse Spark представлява първия етап към предоставянето на лична суперинтелигентност за всички. „Създаваме продукти, които не просто отговарят на въпросите ви, а действат като агенти, извършващи задачи вместо вас“, написа Зукърбърг. „Оптимист съм, че това ще стимулира вълна от креативност, предприемачество, растеж и здраве.“