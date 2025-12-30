BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.66227 BGN
Петрол
61.53 $/барел
Bitcoin
$87,446.2
Последвайте ни
1 USD
1.66227 BGN
Петрол
61.53 $/барел
Bitcoin
$87,446.2
Технологии Meta придобива китайски стартъп за 2 млрд. долара

Meta придобива китайски стартъп за 2 млрд. долара

Технологии

bTV Бизнес екип

Сделката идва на фона на засилена конкуренция в сектора на изкуствения интелект

Американската технологична компания Meta Platforms обяви, че ще придобие китайския стартъп за изкуствен интелект Manus, ускорявайки усилията си за внедряване на напреднали решения в тази област в своите платформи, предаде Reuters.

Manus е базирана в Сингапур компания, която разработва универсален AI агент, способен да изпълнява задачи като изследвания и автоматизация с минимални инструкции, действайки като „дигитален служител“. Meta Platforms планира да оперира и продава услугата Manus и да я интегрира в свои потребителски и бизнес продукти, включително Meta AI.

Ето какви ще са цените на храните в евро след два дни

Финансовите параметри по сделката не бяха официално оповестени. По информация на Wall Street Journal, цитирана от БТА, Meta Platforms осъществява придобиването за сума над 2 млрд. долара.

Kак изглежда идеалното кафене, според главният изпълнителен директор на Starbucks?

Сделката идва на фона на засилена конкуренция в сектора на изкуствения интелект, при която големите технологични компании увеличават инвестициите си чрез придобивания и привличане на таланти. По-рано тази година Meta Platforms инвестира в Scale AI при оценка от 29 млрд. долара.

Manus привлече внимание през март с програма с AI, способна да изготвя детайлни изследователски доклади и да създава уебсайтове, използвайки модели на компании като Anthropic и Alibaba. Компанията е част от Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co и e основана от китайския предприемач Сяп Хун.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата