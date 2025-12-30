Meta придобива китайски стартъп за 2 млрд. долара

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Реставрират стогодишната вила на "българския Рокфелер"
Вижте визуализация на реставрираната вила
Сделката идва на фона на засилена конкуренция в сектора на изкуствения интелект
Американската технологична компания Meta Platforms обяви, че ще придобие китайския стартъп за изкуствен интелект Manus, ускорявайки усилията си за внедряване на напреднали решения в тази област в своите платформи, предаде Reuters.
Manus е базирана в Сингапур компания, която разработва универсален AI агент, способен да изпълнява задачи като изследвания и автоматизация с минимални инструкции, действайки като „дигитален служител“. Meta Platforms планира да оперира и продава услугата Manus и да я интегрира в свои потребителски и бизнес продукти, включително Meta AI.
Финансовите параметри по сделката не бяха официално оповестени. По информация на Wall Street Journal, цитирана от БТА, Meta Platforms осъществява придобиването за сума над 2 млрд. долара.
Сделката идва на фона на засилена конкуренция в сектора на изкуствения интелект, при която големите технологични компании увеличават инвестициите си чрез придобивания и привличане на таланти. По-рано тази година Meta Platforms инвестира в Scale AI при оценка от 29 млрд. долара.
Manus привлече внимание през март с програма с AI, способна да изготвя детайлни изследователски доклади и да създава уебсайтове, използвайки модели на компании като Anthropic и Alibaba. Компанията е част от Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co и e основана от китайския предприемач Сяп Хун.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Вижте визуализация на реставрираната вила
Външните задължения на Централната банка са 1,999 млрд. евро
Данъчните приходи, включително осигурителните вноски, достигат 61 391,6 млн. лв.