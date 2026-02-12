Meta патентова AI, който ви позволява да публикувате и след смъртта

Meta обяснява защо подобна функция може да е необходима.

Търси ли Meta начин да направи профилите ни в социалните мрежи безсмъртни Компанията получи патент в края на декември, в който е описано как голям езиков модел може да „симулира“ активността на даден човек в социалните медии, включително да отговаря на публикации на реални потребители, пише The Business Insider.

„Езиковият модел може да бъде използван за симулиране на потребителя, когато той отсъства от социалната мрежа, например когато взема дълга почивка или ако е починал“, се посочва в патента.

Като водещ автор на патента, първоначално подаден през 2023 г., е посочен техническият директор на Meta Андрю Босуърт.

Снимка: iStock

„Нямаме планове да продължим работата по този конкретен пример“, заяви говорител на Meta пред Business Insider.

Meta обяснява в патента защо смята, че подобна функция може да е необходима.

Ако престанете да публикувате онлайн – било защото се нуждаете от почивка от социалните мрежи или … сте починали – потребителското изживяване на вашите последователи ще се промени. Накратко, те ще ви липсват.

„Въздействието върху потребителите е много по-сериозно и постоянно, ако този потребител е починал и никога не може да се върне в социалната мрежа“, казва документът.

За да запълни тази празнина, Meta би създала дигитален двойник на вашето онлайн присъствие, обучавайки модел върху „потребителско-специфични“ данни – включително история на активността в платформата, като коментари, харесвания или съдържание – за да разбере как сте се държали.

Този двойник след това може да отговаря на чуждо съдържание чрез харесвания и коментари или да отговаря на лични съобщения. За инфлуенсъри или създатели на съдържание, които изкарват прехраната си на платформите на Meta и трябва да направят пауза, подобен инструмент би могъл да бъде полезен.

Патентът на Meta споменава и технология, която би позволила на езиковия модел да симулира видео- или аудиоразговори с потребители.

Говорителят на Meta подчерта, че компанията подава патенти, за да разкрие концепции, но получаването на патент не означава непременно, че технологията ще бъде реализирана.

Въпреки това документът повдига множество въпроси относно природата на технологиите – и скръбта. Едно е ИИ да ви „замества“, докато сте в дигитален детокс, но да имитира починали хора?

Базираната във Великобритания преподавателка в Юридическия факултет на Университета в Бирмингам Едина Харбиня изразява притеснения.

„Това засяга не само правни въпроси, а и редица много важни социални, етични и дълбоко философски проблеми“, казва Харбиня, която се специализира в дигитални права и поверителност след смъртта, пред Business Insider.

Влизане в бизнеса с технологии за скръб

Снимка: iStock

Meta разсъждава върху управлението на дигиталното наследство от години.

Преди около десетилетие Facebook представи инструменти, позволяващи на хората да определят „наследствен контакт“, който да управлява акаунтите им след смъртта им. А през ерата на метавселената, в интервю през 2023 г. с подкастъра Лекс Фридман, Марк Зукърбърг обсъди виртуални аватари на починали хора.

„Ако някой е загубил близък и скърби, може да съществуват начини, при които възможността да взаимодействаме или да преживеем отново определени спомени би могла да бъде полезна“, каза тогава Зукърбърг.

Съществуват различни наименования за тази по-широка категория технологии – death bots, ghost bots, grief tech – които целят да помогнат на хората да се справят със загубата чрез вечно мемориализирани дигитални версии на любимите им същества.

Няколко стартъпа са създадени с тази идея, като мнозина основатели черпят вдъхновение от собствения си опит със скръбта. Replika, стартъп за чатботове с ИИ, е основан през 2015 г. от Евгения Куйда след смъртта на неин приятел. You, Only Virtual (YOV) е създаден през 2020 г. от Джъстин Харисън, когато майка му е диагностицирана с рак.

„Всеки в технологичния свят мисли за това отдавна, откакто започнахме да правим пробиви в генеративния ИИ“, казва Харисън.

