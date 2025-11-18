Мъж сложи камера в съдомиялна машина, за да види какво се случва там

Резултатът е интересен

Първоначално виждаме кадри на мръсни чинии и чаши, поставени в решетките на уреда, докато струи вода ги обсипват отдолу. Остриетата кръжат по стените на машината, докато водата се движи напред-назад, покривайки чиниите.

Въпреки че хората използват уреда ежедневно, начинът, по който функционира съдомиялната машина, не е добре познат.

Един потребител коментира, че е „чакал през цялото време да се появи четка“, междувременно един зрител отбеляза: „Като дете си мислех, че съдомиялната машина работи по същия начин като пералнята.“

„Значи съдомиялната машина всъщност е изплакваща машина за чинии?“, написа един озадачен потребител, пише Unilad.

Много хора бяха с впечатлението, че съдомиялните машини се пълнят догоре с вода, но според USA Today, съдомиялната машина всъщност е „по-близо до автомивка, отколкото до плувен басейн“.

Топлата вода е ключов компонент от процеса на дезинфекция, като температурите достигат около „до 59°C-60°C“. На дъното на водата за съдомиялната машина се събира смес от гореща вода и препарат, която се освобождава към чиниите чрез механизмите на разпръскващите рамена. Мръсната вода се стича до басейна на дъното, „където се филтрира, загрява отново и се връща обратно в разпръскващото рамо“.

За да се увеличи максимално ефективността на съдомиялната машина, Popular Science препоръчва хората да не изплакват съдовете си предварително, защото препаратът за съдомиялна машина трябва да се залепи за остатъците от храна. Изданието разговаря с Ричард Тарант, директор по категорията за съдомиялни машини Bosch, и той казва, че според тяхното проучване дали изплакването е „спорен“ въпрос в повечето домакинства. Шестдесет и един процента от американците спорят дали съдовете трябва да се изплакват предварително, съобщава Bosch.

Начинът, по който зареждате съдомиялната машина, също е важен за максимална чистота. USA Today отбеляза, че „съдовете, заредени на неправилно място, могат да блокират достъпа на пръскащата струя до други съдове“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN