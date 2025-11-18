BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Последвайте ни
1 USD
1.69865 BGN
Петрол
61.4 $/барел
Bitcoin
$87,026.6
Технологии Мъж сложи камера в съдомиялна машина, за да види какво се случва там

Мъж сложи камера в съдомиялна машина, за да види какво се случва там

Технологии

bTV Бизнес екип

Резултатът е интересен

Първоначално виждаме кадри на мръсни чинии и чаши, поставени в решетките на уреда, докато струи вода ги обсипват отдолу. Остриетата кръжат по стените на машината, докато водата се движи напред-назад, покривайки чиниите.

Въпреки че хората използват уреда ежедневно, начинът, по който функционира съдомиялната машина, не е добре познат.

Един потребител коментира, че е „чакал през цялото време да се появи четка“, междувременно един зрител отбеляза: „Като дете си мислех, че съдомиялната машина работи по същия начин като пералнята.“

Милиардер раздаде 9 млн. долара на свои последователи, за да провери дали парите носят щастие

„Значи съдомиялната машина всъщност е изплакваща машина за чинии?“, написа един озадачен потребител, пише Unilad.

Много хора бяха с впечатлението, че съдомиялните машини се пълнят догоре с вода, но според USA Today, съдомиялната машина всъщност е „по-близо до автомивка, отколкото до плувен басейн“.

Топлата вода е ключов компонент от процеса на дезинфекция, като температурите достигат около „до 59°C-60°C“. На дъното на водата за съдомиялната машина се събира смес от гореща вода и препарат, която се освобождава към чиниите чрез механизмите на разпръскващите рамена. Мръсната вода се стича до басейна на дъното, „където се филтрира, загрява отново и се връща обратно в разпръскващото рамо“.

Известният биохакер разкрива невероятни резултати след 90 дни кислородна терапия

За да се увеличи максимално ефективността на съдомиялната машина, Popular Science препоръчва хората да не изплакват съдовете си предварително, защото препаратът за съдомиялна машина трябва да се залепи за остатъците от храна. Изданието разговаря с Ричард Тарант, директор по категорията за съдомиялни машини Bosch, и той казва, че според тяхното проучване дали изплакването е „спорен“ въпрос в повечето домакинства. Шестдесет и един процента от американците спорят дали съдовете трябва да се изплакват предварително, съобщава Bosch.

Начинът, по който зареждате съдомиялната машина, също е важен за максимална чистота. USA Today отбеляза, че „съдовете, заредени на неправилно място, могат да блокират достъпа на пръскащата струя до други съдове“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата