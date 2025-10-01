1 USD
Свят Милиардер раздаде 9 млн. долара на свои последователи, за да провери дали парите носят щастие

bTV Бизнес екип

Влиянието на тези средства върху живота на получателите бе проследявано чрез редовни анкети

Парите често се възприемат като ключ към по-щастлив и безгрижен живот. Хората вярват, че финансовата сигурност води до вътрешен мир, докато за други щастието се крие в нематериалното. Точно този дебат вдъхновява милиардерът Юсаку Маезава да си направи експеримент. Той е японски моден предприемач, който раздаде 9 милиона долара на свои последователи безвъзмездно. Идеята му е да провери дали парите допринасят за повишаване на личното щастие, пише NBC news. 

Маезава подари по 1 милион йени (близо 9000 долара) на 1000 души, избрани на случаен принцип измежду онези, които са споделили негова публикация. Влиянието на тези средства върху живота на получателите бе проследявано чрез редовни анкети. Във видео в YouTube, милиардерът подчерта сериозността на начинанието и изрази надежда, че то ще привлече вниманието на икономисти и учени.

Жена изкарва по 30 хил. долара, помагайки на родители да кръстят бебетата си

Експерти отбелязаха разликата между реалния базов доход и еднократния жест на Маезава. Според него, истинският универсален доход предполага стабилност и сигурност, докато тук става дума за нещо съвсем различно. Маезава казва, че благодарение на финансовите си възможности и наличното свободно време, чувства нужда да предизвика обществен дебат по темата в Япония. 

Освен с експериментите си, Маезава често попада в новинарските заглавия и с личния си живот неотдавна след раздялата си с актрисата Аяме Горики. В платформата Х той е следван от близо 7 милиона души, привлечени както от луксозния му начин на живот, така и от философските му размисли за щастието. Бизнесменът започна да публикува и в YouTube, където споделя видеа от ежедневието си.

