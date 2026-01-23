Мъск твърди, че в бъдеще броят на роботите ще надмине този на хората

Технологичният лидер подчерта, че роботиката и изкуственият интелект ще доведат до безпрецедентен икономически растеж

Илон Мъск направи своя дебют на Световния икономически форум в Давос на 22 януари 2026 г., където прогнозира, че в бъдеще роботите ще надминат хората по брой, а изкуственият интелект ще надмине човешкия интелект.

Мъск се срещна с главния изпълнителен директор на BlackRock, Лари Финк, като това представляваше промяна в подхода на милиардера, който преди това е отхвърлял форума в Давос като „елитарен“ и „скучен“. Финк дори подканваше публиката да аплодира Мъск по-ентусиазирано, шеговито коментирайки, че първоначалните аплодисменти били твърде сдържани, предава Еuronews.

Снимка: Reuters

По време на речта си Мъск започна с лек хумор, свързан с териториалните амбиции на президента Доналд Тръмп, предизвиквайки усмивки сред аудиторията. Той също така повтори твърденията си за извънземен живот, като заяви, че ако някой може да знае дали има извънземни сред нас, това би бил той.

Технологичният лидер подчерта, че роботиката и изкуственият интелект ще доведат до безпрецедентен икономически растеж. „Ще създадем толкова много роботи и изкуствен интелект, че те реално ще задоволят човешките нужди,“ каза Мъск, добавяйки, че хуманоидните роботи Optimus на Tesla ще извършват прости фабрични задачи до края на тази година, а по-сложна индустриална работа ще могат да вършат в рамките на следващите 12 месеца.

Милиардерът посочи, че изкуственият интелект ще стане по-умен от всеки човек до края на 2026 г. и ще надмине колективния човешки интелект в рамките на пет години. Той също така заяви, че стареенето е „много решим проблем“ и прогнозира, че учените скоро ще разкрият неговата причина, която ще бъде „невероятно очевидна“.

Мъск добави, че Tesla вече е въвела услуги за роботизирани таксита в няколко американски града и очаква разширяването им в цялата страна до края на годината, като се надява на европейско одобрение за тези превозни средства през следващия месец. Милиардерът бе включен в програмата на форума в последния момент, ден след изказването на Доналд Тръмп, а състоянието му, според Forbes, се оценява на 779 милиарда долара.

