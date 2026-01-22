Blue Origin на Безос обявява мощен сателитен конкурент на Starlink на Мъск

Компанията заяви, че ще започне да изстрелва сателитите до края на 2027 г.

Blue Origin, ракетната компания, собственост на основателя на Amazon Джеф Безос, заяви, че ще изстреля над 5400 спътника, за да създаде нова глобална комуникационна мрежа.

Мрежата, наречена TeraWave, ще предлага непрекъснат достъп до интернет по целия свят, с възможност за прехвърляне на големи количества данни значително по-бързо от конкурентните услуги, пише Forbes. Но дори след изстрелването на хиляди спътници. Blue Origin ще има значително по-малко спътници в обрита от Starlink на Илон Мъск. В момента той доминара пазара на сателитен интернет.

Снимка: Getty Images

Starlink, която е част от ракетната компания на Мъск SpaceX, предлага и интернет и телефонни услуги на индивидуални потребители, докато Blue Origin казва, че TeraWave ще бъде насочена предимно към центрове за данни, компании и правителства.

Blue Origin заяви, че мрежата им, при максимална производителност, ще позволи скорости на качване и изтегляне на данни до шест терабита в секунда, което е значително по-бързо от това, което други търговски сателитни услуги предлагат в момента.

Конкуренцията

Снимка: Getty Images

Друг конкурент на TeraWave е Amazon, технологичният гигант, който направи Безос мултимилиардер. Той остава изпълнителен председател на Amazon, след като се оттегли от поста главен изпълнителен директор през 2021 г.

Сателитният проект на Amazon се нарича Leo. Въпреки че в момента има около 180 спътника в орбита, след изстрелването на още няколко десетки само миналата седмица, компанията планира да има над 3000 спътника в космоса.

Подобно на Starlink, Amazon е фокусирана повече върху широката общественост, отколкото върху бизнеса и правителствата, и предлага Leo като начин за осигуряване на високоскоростен интернет достъп в световен мащаб. Компанията все още не е заявила кога всичките ѝ спътници Leo ще бъдат в орбита.

Blue Origin заяви, че ще започне да изстрелва сателитите TeraWave до края на 2027 г.

През ноември компанията успешно кацна ракетен ускорител на плаваща платформа за първи път. Преди това само SpaceX успяваше да постигне това.

През април Blue Origin изстреля единадесетминутен космически полет с изцяло женски екипаж, включително настоящата съпруга на Безос, Лорън Санчес, певицата Кейти Пери и водещата на CBS Гейл Кинг.

Някои коментатори обаче смятат, че участието на известни личности в толкова кратко и скъпо пътуване е неразумно във време, когато мнозина са изправени пред икономически затруднения.

