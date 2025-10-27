Мъск: След AI само тези, които искат да работят, ще работят

Ето какво казва най-богатият човек на света за бъдещето

Изкуственият интелект и роботите ще заменят всички работни места, а работата ще бъде въпрос на избор за хората, обяви американският предприемач и най-богатият човек в света Илон Мъск в социалната си мрежа X.

Той сравни ситуацията със засаждането на собствени зеленчуци и отбеляза, че работата, подобно на засаждането, ще се превърне в нещо, на което хората се радват, а не се нуждаят, съобщава изданието Kurir.

По този начин американският бизнесмен коментира актуалната новина, че Amazon планира да замени 600 000 служители с роботи до 2033 г.

Технологичните фирми и някои инвеститори смятат, че изкуственият интелект бързо ще замени работниците, но независими проучвания показват, че трансформацията на пазара на труда под влиянието на ИИ ще бъде предимно постепенна промяна, а не внезапно изчезване на работни места.

Според анализа на Международната организация на труда (МОТ), около една четвърт от всички работни места на световно ниво биха могли да бъдат значително променени благодарение на изкуствения интелект.

Много работници ще променят съдържанието на работата си, но това не означава непременно, че ще бъдат съкратени, според доклад на уебсайта на организацията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN