Кои са най-умните градове в света?

С нарастването на изкуствения интелект и автономните превозни средства, иновациите напредват с невиждани темпове. Нови технологии се появяват по цял свят, но определени градове изпъкват като водещи в световния прогрес. Глобалният индекс за иновации (GII) за 2025 г. оценява най-иновативните държави и градски клъстери според различни критерии – инвестиции, технологичен напредък, прилагане на нови технологии и социално-икономическо въздействие, предава BBC.

1. Шенжен -Хонконг-Гуанджоу

Китай за първи път достига топ 10 на GII тази година, благодарение на нарастващото количество патенти, инвестиции в науката и рисков капитал. Технологиите в този регион са навлезли дълбоко в ежедневието, а иновациите са част от културата.

За посетителите се препоръчва нощно пътуване с ферибота Star Ferry, за да наблюдават шоуто „Симфония от светлини“ – хореография от музика, лазери и LED дисплеи, разположени върху 43 сгради в пристанището Виктория. В арт пространството PMQ, бивш полицейски участък, можете да видите съчетание от 3D печатни работилници и традиционни студия за калиграфия.

2. Токио-Йокохама

Токио-Йокохама заема второ място, като генерира най-голям дял международни патентни заявки – над 10% от световния обем. Според местните жители, технологиите тук са по-скоро практични, отколкото футуристични и прекалено впечатляващи.

Сред атракциите за туристи е хотелът Henn Na, където настаняването е изцяло автоматизирано, с роботи за обслужване и умни легла, които регулират температурата. Има и влак без машинист на линия Юрикамоме, който предлага впечатляващи гледки към Токийския залив и моста Рейнбоу. За дигитално изживяване се препоръчва посещение на teamLab Planets – интерактивен арт проект, където цели стаи реагират на движения и светлина.

3. Сан Хосе-Сан Франциско

Сан Хосе-Сан Франциско, известен като Силициевата долина, е световен лидер по обем на рисков капитал, като генерира около 7% от глобалните сделки. Според GII тук е най-концентрирана иновационната дейност на глава от населението.

Това привлича предприемачи и основатели на стартиращи фирми, особено в сферата на изкуствения интелект. Посетителите имат възможност да пробват технологии, които са на ръба на масовото внедряване. Автономните автомобили на Waymo вече са често срещани в района и могат да се използват от всеки, който свали приложението.

4. Пекин

Пекин изпреварва другите градове по обем на научни изследвания, като допринася с 4% от световните публикации. Местните казват, че силата на града е балансът между модерна инфраструктура и богата културна традиция. За туристите е препоръчително да изпробват роботаксито Apollo на Baidu, което функционира без волан и създава усещане за бъдеще и сигурност.

5. Сеул

Сеул заема пето място сред иновационните клъстери и отговаря за 5.4% от световните заявки за патенти, като е лидер в Азия по сделки с рисков капитал, след Сан Франциско. Жителите обясняват, че иновациите са наложителни за Южна Корея, която разполага с ограничени природни ресурси.

Много от технологиите са напълно интегрирани в ежедневието – от дигитални ключове за врати до безкасови плащания с телефон. Посетителите могат да разгледат инфраструктурата по потока Чонгьечон, където автономни електрически автобуси превозват пътници, а магазини без каси работят денонощно с интелигентни системи за следене на наличности.

