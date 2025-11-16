Машини създават живот: Роботизираното ин витро дава първите 20 бебета

Софтуер за компютърно зрение идентифицира най-бързо движещите се сперматозоиди сред стотици хиляди, а роботизирана ръка извършва оплождането

Един на всеки шест възрастни страда от безплодие. Ин витро оплождането от края на 70-те години е помогнало на над 13 милиона бебета да се родят, но процесът остава строго индивидуален. Специалистите подбират най-здравите сперматозоиди, използвайки микроскоп и деликатни техники за инжектиране в яйцеклетки, предава The Washington Post.

През последните години обаче в клинични изпитвания са заченати над 20 бебета чрез системи, които автоматизират голяма част от процеса. Софтуер за компютърно зрение идентифицира най-бързо движещите се сперматозоиди сред стотици хиляди, а роботизирана ръка извършва оплождането с прецизност, недостъпна за човешкото око. Така се комбинират роботика и алгоритмичен софтуер, за да се възпроизвеждат ръчни процедури с постоянство и повторяемост.

Най-големият проект се реализира в Мексико Сити, където клиника в луксозния квартал Поланко предлага автоматизирано ин витро на участници в експериментално проучване. Системата Aura, разработена от стартиращата компания Conceivable Life Sciences, автоматизира над 200 ръчни стъпки – от замразяване на яйцеклетки до създаване на ембриони – с минимална човешка намеса. Въпреки че системата не е одобрена от американските регулаторни органи, подобни технологии вече се внедряват в клиники в Турция и Латинска Америка от други стартъпи като Overture Life.

Глобалният потенциал на тези технологии е значителен. Световната здравна организация отчита, че една от шест двойки в репродуктивна възраст страда от безплодие, а достъпът до ин витро остава ограничен поради високите разходи и концентрацията на клиники в големите градове. Автоматизацията обещава по-ниски разходи, по-голяма последователност и възможност за обслужване на повече пациенти, като намалява натоварването на медицинските специалисти и минимизира вариациите в резултатите.

Ранните проучвания показват, че машините с изкуствен интелект могат да се отличават в критични части от процеса, като избора на качествени сперматозоиди, но засега няма доказателства, че автоматизираните системи превъзхождат конвенционалното ин витро по цялостни резултати. Лекарите предупреждават, че внедряването на нови технологии често носи нови предизвикателства, които трябва да се оценят внимателно.

Въпреки това ранните успехи са обещаващи. Ако индустрията успее да мащабира технологиите, автоматизираните системи могат да позволят задоволяване на глобалното търсене на репродуктивни услуги и да предоставят възможности на двойки и индивиди, които иначе нямат достъп до ин витро процедури.

