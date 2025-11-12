BGN → EUR
Технологии Google инвестира 5,5 млрд. евро в европейска страна

Google инвестира 5,5 млрд. евро в европейска страна

bTV Бизнес екип

Инвестицията ще осигури около 9000 работни места годишно до 2029 г.

Американската технологична компания Google ще инвестира 5,5 милиарда евро в Германия през следващите четири години - най-голямата си инвестиция в страната досега, съобщи днес компанията в Берлин, цитирана от ДПА. 

Според обявлението инвестицията ще осигури около 9000 работни места годишно до 2029 г. и ще бъде насочена към разширяване на дигиталната инфраструктура и развитието на облачните услуги в страната.

Това са най-редките и уникални банкноти

Средствата ще бъдат използвани основно за изграждане на нов център за данни в град Дитценбах, провинция Хесен, обясни ръководителят на "Google Германия" Филип Юстус, предаде БТА. Съществуващият център за данни в Ханау, както и локациите на компанията в Мюнхен, Франкфурт и Берлин, също ще бъдат значително разширени.

Вицеканцлерът и министър на финансите Ларс Клингбайл приветства решението на Google, като го определи като „истинска инвестиция в бъдещето – в иновации, изкуствен интелект, климатично неутрална трансформация и нови работни места“. „Точно това ни е необходимо в момента“, заяви Клингбайл.

Министърът на цифровите технологии Карстен Вилдбергер добави, че новината показва високата привлекателност на Германия като локация за дигитална инфраструктура.

Microsoft ще инвестира 10 млрд. долара в център за AI в Португалия

„Искаме да превърнем Германия във водеща европейска локация за центрове за данни“, подчерта той.

Голямото търсене на облачни услуги в момента подкрепя бизнеса не само на американските технологични гиганти Google, Microsoft и Amazon, но и на германски доставчици като Schwarz Group, Ionos и Deutsche Telekom.

В контекста на устойчивото развитие Google обяви, че до 2026 г. 85 на сто от дейността й в Германия ще се захранва от енергия без въглероден диоксид. Компанията също така ще удължи партньорството си с френската енергийна компания Engie, започнало през 2021 г., до 2030 г. чрез германското й дъщерно дружество.

Google съобщи, че очаква 85 на сто от германските й операции да се захранват от енергия без въглероден диоксид  до 2026 г.

