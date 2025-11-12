Google инвестира 5,5 млрд. евро в европейска страна

Инвестицията ще осигури около 9000 работни места годишно до 2029 г.

Американската технологична компания Google ще инвестира 5,5 милиарда евро в Германия през следващите четири години - най-голямата си инвестиция в страната досега, съобщи днес компанията в Берлин, цитирана от ДПА.

Според обявлението инвестицията ще осигури около 9000 работни места годишно до 2029 г. и ще бъде насочена към разширяване на дигиталната инфраструктура и развитието на облачните услуги в страната.

Средствата ще бъдат използвани основно за изграждане на нов център за данни в град Дитценбах, провинция Хесен, обясни ръководителят на "Google Германия" Филип Юстус, предаде БТА. Съществуващият център за данни в Ханау, както и локациите на компанията в Мюнхен, Франкфурт и Берлин, също ще бъдат значително разширени.

Вицеканцлерът и министър на финансите Ларс Клингбайл приветства решението на Google, като го определи като „истинска инвестиция в бъдещето – в иновации, изкуствен интелект, климатично неутрална трансформация и нови работни места“. „Точно това ни е необходимо в момента“, заяви Клингбайл.

Министърът на цифровите технологии Карстен Вилдбергер добави, че новината показва високата привлекателност на Германия като локация за дигитална инфраструктура.

„Искаме да превърнем Германия във водеща европейска локация за центрове за данни“, подчерта той.

Голямото търсене на облачни услуги в момента подкрепя бизнеса не само на американските технологични гиганти Google, Microsoft и Amazon, но и на германски доставчици като Schwarz Group, Ionos и Deutsche Telekom.

В контекста на устойчивото развитие Google обяви, че до 2026 г. 85 на сто от дейността й в Германия ще се захранва от енергия без въглероден диоксид. Компанията също така ще удължи партньорството си с френската енергийна компания Engie, започнало през 2021 г., до 2030 г. чрез германското й дъщерно дружество.

