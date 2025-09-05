Марк Зукърбърг съди ... Facebook за блокиране на профила му

Какво всъщност се е случило?

Американски адвокат с името Марк Зукърбърг, също като основателя на Facebook, съди социалната мрежа, твърдейки, че тя продължава да спира профила му и неоснователно го обвинява, че "се представя за известна личност".

Марк С. Зукърбърг казва, че профилът му е бил деактивиран пет пъти през последните осем години, а това му е коствало хиляди долари загуби в бизнеса.

Искът на банкрутния адвокат от Индиана гласи, че той практикува право от 38 години – още от времето, когато Марк Е. Зукърбърг, сега един от най-богатите хора в света, е бил дете.

От Meta заявиха, че са възстановили акаунта на адвоката и предприемат мерки за предотвратяване на бъдещи грешки, съобщава BBC.

Исковата молба, подадена във Върховния съд на окръг Марион, твърди, че компанията майка на Facebook – Meta, е нарушила договора, тъй като той е платил 11 000 долара (около 18 000 лева) за реклама, която неправомерно е била свалена.

"Все едно си купуваш билборд на магистралата, плащаш на хората за него, а те идват и го покриват с огромно одеяло и ти не получаваш това, за което си платил," обяснява Зукърбърг пред WTHR.

Марк С. Зукърбърг – адвокат по банкрут във Флорида

Имейли с Facebook, които Зукърбърг споделя с местните медии, показват, че компанията го е обвинявала, че не използва "истинското си име".

Той споделя, че е предоставил снимка на личната си карта, кредитните си карти и множество изображения на лицето си, за да докаже самоличността си.

"Аз съм Марк Стивън. А той е Марк Елиът," казва Зукърбърг пред WTHR. Профилът му е бил спрян през май и възстановен едва след внасяне на иска.

В изявление компанията заявява, че е "възстановила профила на Марк Зукърбърг, след като установи, че е бил деактивиран по погрешка". "Благодарим на г-н Зукърбърг за търпението по този въпрос и работим, за да предотвратим подобни инциденти в бъдеще.", казват от компанията.

Адвокат Зукърбърг, който е експерт в банкрутното право, е създал уебсайт за проследяване на обърквания, свързани с името му, включително случай, в който е бил по невнимание съден от щата Вашингтон за злоупотреба.