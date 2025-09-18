Колко струват най-новите AI очила на Meta?

Зукърбърг предвижда, че очилата ще се превърнат в „следващата основна компютърна платформа“

Едно от водещите нововъведения на компанията Meta са новите им очила - Meta Ray-Ban Display. Те са оборудвани с дисплеи, които позволяват на потребителите да виждат съобщения, снимки и друга информация по подобие на смартфон екран. Това са най-усъвършенстваните AI очила, които Meta е създавала до момента. Те се предлагат с иновативни сензорни гривни, наречени Neural Bands, позволяващи управление чрез фини движения на пръстите. Цената на комплекта е 799 долара, предава БГ НЕС.

Снимка: Reuters

По време на годишната конференция на Meta за разработчици, изпълнителният директор Марк Зукърбърг заяви, че целта е създаване на стилни очила, които предлагат индивидуална супер интелигентност и усещане за присъствие чрез реалистични холограми. Според него, съчетанието на тези идеи оформя визията за т.нар. метавселена., като постепенно ще заменят смартфоните и ще осигурят достъп до „суперинтелигентност“.

Meta започна да инвестира сериозно в сферата на виртуалната реалност и метавселената още преди около четири години. През 2021 г. компанията официално промени името си от Facebook на Meta, за да отрази новата си посока. Подразделението Reality Labs, отговарящо за разработката на виртуална и добавена реалност, постоянно отчита загуби. За второто тримесечие на настоящата година, те възлизат на 4,5 милиарда долара при приходи от едва 370 милиона.

Концепцията за смарт очила съществува от над десетилетие, започвайки още с Google Glass през 2013 г., въпреки че този проект вече не се развива. Meta обаче успя да постигне по-добри резултати с моделите Ray-Ban, които предлагат функции като вградена камера, възможност за възпроизвеждане на музика и гласово взаимодействие с AI. Според данни на Grand View Research, глобалният пазар на смарт очила е достигнал близо 2 милиарда долара през изминалата година и се очаква да нарасне до 8,26 милиарда годишно до края на десетилетието.

