Изкуственият интелект може да увеличи стойността на световната търговия с почти 40%

Изкуственият интелект е една от най-положителните новости в световната търговия, според доклада на Световната търговска организация. Организацията прогнозира, че AI може да увеличи стойността на световната търговия с почти 40% до 2040 г., благодарение на намаляването на разходите и повишаването на производителността, предава БГ НЕС.

Докладът посочва, че AI има потенциала да трансформира начина, по който се произвеждат стоки и услуги, като същевременно намалява търговските разходи. Това е особено важно заради настоящите търговски напрежения, като например наложените високи мита от САЩ върху своите търговски партньори. Генералният директор на СТО, Нгози Оконджо-Иуеала, подчерта, че според симулациите на организацията AI може да доведе до увеличаване на износа на стоки и услуги с близо 40% над сегашните нива.

Въпреки потенциала, AI крие и рискове, особено ако не бъдат въведени добри политики. Технологията може да представлява заплаха за пазара на труда и да задълбочи икономическото неравенство, особено в по-бедните страни, които може да изпуснат възможностите за растеж. Оконджо-Иуеала акцентира върху въпроса дали AI ще отвори възможности за всички, или напротив – ще задълбочи съществуващите неравенства и изключване.

Експертите от СТО изчисляват, че ако икономиките с по-ниски доходи не успеят да преодолеят цифровото разделение, техният растеж до 2040 г. ще бъде едва около 8%, което е значително по-ниско от очаквания ръст от 14% в по-богатите страни. В същото време, ако тези икономики успеят да намалят цифровата пропаст наполовина и широко внедрят AI, те могат да постигнат растеж, сравним с този на по-развитите държави.

Генералният директор на СТО подчерта, че с подходяща комбинация от търговски политики, инвестиции и допълнителни мерки, AI може да стимулира растежа във всички икономики. Въпреки това, докладът отбелязва и нарастващия брой ограничения върху търговията със стоки, свързани с AI – през миналата година те са близо 500, като основно идват от страни с високи и средни доходи, докато през 2012 г. те са били само 130.

