Кой е най-сигурният кариерен път в AI сферата, според Дженсън Хуанг?

Днес Nvidia е най-ценната компания в света с пазарна стойност над 5,1 трилиона долара

Като съосновател и главен изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг превръща компания, която първоначално се занимава с графика за игри, в световен лидер в чипове за центрове за данни, изкуствен интелект и роботика. Днес Nvidia е най-ценната компания в света с пазарна стойност над 5,1 трилиона долара, а личното състояние на Хуанг надхвърля 175 милиарда долара, което го нарежда сред най-богатите хора в света, предава Fortune.

Снимка: Reuters

Роден в Тайван, той се мести в САЩ като дете през 70-те години и израства в типична имигрантска среда, преследвайки американската мечта. Работи различни нископлатени работи още като тийнейджър, преди да завърши по-рано гимназия и да учи електроинженерство в Държавния университет на Орегон, където се присъединява към IEEE и започва да вижда силата на технологиите.

Години по-късно IEEE му връчва най-високото отличие – Медал на честта – за приноса му към технологичния напредък. Хуанг подчертава, че навлизаме в ерата на изкуствения интелект, която ще създаде нови индустрии и работни места, но и ще промени всички професии, като част от тях ще изчезнат, а други тепърва ще се появят.

Той акцентира, че инженерството ще бъде ключова професия в тази трансформация, защото именно инженерите превръщат идеите в реални, безопасни и полезни технологии. Според него изкуственият интелект ще разшири възможностите на човешкия труд, ще увеличи продуктивността и ще позволи на обществото да решава по-сложни проблеми и да създава повече стойност.

Хуанг съветва младите хора да станат експерти в изкуствения интелект, тъй като той вече е най-бързо разпространяваната технология и намалява бариерите във всички професии. Според него светът навлиза в нова индустриална революция, в която любопитството, знанието и умението да се използва AI ще определят успеха в бъдеще.