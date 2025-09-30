"Като колега": Новият модел Claude работи 30 часа без човешка намеса

Подкрепеният от Amazon стартъп се оценява на 183 милиарда долара

Anthropic обяви най-новия си модел за изкуствен интелект Claude Sonnet 4.5. Моделът е по-добър в кодирането, използването на компютри и посрещането на практически бизнес нужди, и се отличава в специализирани области като киберсигурност, финанси и изследвания, каза Anthropic, цитирано от CNBC.

Стартъп, който е подкрепен от Amazon, се оценява на 183 милиарда долара, предоставя Claude Sonnet 4.5 на всички потребители. Anthropic заяви, че това е „най-добрият модел за кодиране в света“ според индустриални бенчмаркове като SWE-bench Verified, набор от тестове, които измерват възможностите за софтуерно кодиране на AI система.

„Хората току-що забелязват, че с този модел, тъй като е по-интелигентен и по-скоро колегиален, е някак забавно да се работи с него, когато се сблъскват с проблеми и се отстраняват“, каза Джаред Каплан, съосновател и главен научен директор на Anthropic, в интервю за CNBC.

Моделът генерира код с по-високо качество, по-добре идентифицира подобрения в кода и може да следва инструкциите по-надеждно, съобщиха от компанията.

Claude Sonnet 4.5 идва след като Anthropic пусна Claude Opus 4.1 през август и Claude Sonnet 4 през май. Това е най-новият пример за главоломния темп на иновации в индустрията за изкуствен интелект.

OpenAI даде тласък на бума на генеративния изкуствен интелект след пускането на своя чатбот ChatGPT през 2022 г. Стартъп компанията, чиято оценка нарасна до 500 милиарда долара, обяви най-новия си модел, GPT-5 , през август. Внедряването му беше колебливо , тъй като някои потребители се оплакаха от загубата на достъп до предишните модели на компанията.

Майк Кригер, главен продуктов директор на Anthropic, заяви, че Claude Sonnet 4.5 ще бъде версията по подразбиране за потребителите и че Anthropic препоръчва модела за „почти всеки случай на употреба“.

Въпреки това, потребителите ще имат опции. Платените абонати все още могат да изберат да използват Opus, а потребителите със специфични работни процеси могат да изберат по-старо поколение на Sonnet.

Claude Sonnet 4.5 е по-малък от Claude Opus 4.1, но е по-умен от него „в почти всяко едно отношение“, добави Кригер. Claude Sonnet 4.5 може да работи автономно в продължение на 30 часа, а Anthropic заяви, че е в състояние да поддържа фокус върху сложни, многоетапни задачи през този период. Claude Opus 4, който компанията пусна през май, може да работи автономно само седем часа.

Anthropic също така е успяла да подобри поведението на модела чрез обширно обучение за безопасност, съобщиха от компанията. Компанията е намалила „тревожните поведения“ като измама, търсене на власт и подлизурство, т.е. когато моделът казва на потребителя това, което иска да чуе.

Claude Sonnet 4.5 е и по-устойчив на атаки с prompt injection, при които моделът може да бъде подмамен да направи нещо злонамерено, като например разкриване на чувствителни данни.

