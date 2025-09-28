В това приложение жените оценяват мъже след срещи

Защита за жените в света на онлайн запознанствата или нов източник на проблеми?

Приложението Tea е създадено от Шон Кук, който, според уебсайта на компанията, го е стартирал след като станал свидетел на ужасяващите преживявания на майка си в света на онлайн запознанствата. Тя станала жертва на романтична измама и несъзнателно се обвързала с мъж с криминално досие.

Как работи приложението?

При отваряне на Tea, потребителките виждат снимки на мъже, публикувани от анонимни жени. Някои публикации съдържат въпроси за определен човек, а други – подробни отзиви за мъже, с които потребителките вече са излизали.

За да публикува информация, потребителят въвежда името, приблизителната възраст и града на мъжа, може да добави снимки и описание. Други жени реагират със „зелени“ или „червени“ флагове – положителен или отрицателен сигнал. Зелените флагове подчертават качества като уважение и емоционална интелигентност, докато червените предупреждават за проблеми.

Приложението работи с безплатна и платена версия. Безплатните потребители имат право на до пет търсения, като за да избегнат месечния абонамент от 15 долара, трябва да канят приятели. Платената версия предлага допълнителни инструменти – проверка дали мъжът е женен, има криминално досие или поддържа фалшиви профили в други приложения.

Дарения и социална мисия

Компанията заявява, че дарява 10% от печалбата си на поверителна гореща линия за жертви на домашно насилие.

28-годишната Сабрина Хенрикес разказва пред Washington Post, че чрез приложението е успяла да идентифицира мъже от Вашингтон, с които е имала срещи, и установила, че негативните отзиви за тях са напълно заслужени. Други потребителки твърдят, че благодарение на Tea са открили хора с история на домашно насилие или вписани в регистри на сексуални престъпници.

Хакерска атака

Въпреки заложената анонимност, Tea наскоро стана жертва на хакерска атака. Онлайн се появиха около 72 000 снимки на потребителки, включително селфита с лични документи, използвани за верификация, пише BBC. Според политиката на приложението тези снимки трябва да се изтриват незабавно.

Компанията уточни, че пробивът е засегнал потребители, регистрирани преди февруари 2024 г., като увери, че имейли и телефонни номера не са компрометирани. Също така заяви, че е предприела действия в партньорство с водещи експерти по киберсигурност.

Противоречия и критики

Компанията отказва да коментира как модерира съдържанието и проверява дали зад профилите действително стоят жени. Условията за ползване обявяват нулева толерантност към клеветата, а някои мъже твърдят, че успешно са поискали премахване на публикации.

В Reddit съществуват активни общности от мъже, които се оплакват от Tea и подобни приложения. Споделят случаи на неточни твърдения и негативни коментари след неуспешни срещи.

Ползите срещу недостатъците

Дъглас Зитко, професор в Университета на Мичиган, коментира пред Washington Post, че Tea отразява едновременно силните и слабите страни на подобни приложения. Той отбелязва, че традиционните приложения за запознанства рядко поставят безопасността на първо място, особено за жените, и именно затова потребителите прибягват до независими проверки в интернет.

Предимството на Tea е, че събира цялата информация на едно място и я прави достъпна за стотици хиляди потребители. В същото време професорът признава, че притесненията на мъжете за възможни несправедливи отмъщения са основателни.

„Около 10% от всички случаи на сексуално насилие се случват след среща, уговорена чрез приложение за запознанства. И все пак не виждаме призиви за забрана на приложенията за запознанства“, казва Зитко. Според него критиките не надвишават ползите – най-важното е, че жените получават инструмент за по-голяма безопасност.

