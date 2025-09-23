Windows 10 се „пенсионира“: Какво да правят потребителите?

Съществува и опция за надграждане

Microsoft обяви, че поддръжката за Windows 10 ще приключи на 14 октомври 2025 г., което означава, че милиони компютри по света ще останат без нови актуализации. Особено обезпокоителен е фактът, че от тази дата вече няма да се доставят корекции за сигурност, което прави всяко устройство, работещо с тази операционна система, уязвимо за атаки и сериозни уязвимости в сигурността, пише N1.

Какво да правят потребителите?

Снимка: Microsoft

Експертите предупреждават, че просто продължаването на използването на Windows 10 без никакви промени не е добра идея, тъй като може да доведе до сериозни проблеми в ежедневната ви работа.

За да се гарантира безопасността на потребителите, има различни опции. Най-простото решение е да се надстрои до Windows 11, но това зависи от възрастта и мощността на самия компютър. Microsoft е подготвила специален инструмент за тази цел, който може да се използва за проверка дали устройството отговаря на изискванията за инсталиране на новата система.

Тези, които не искат да сменят устройството веднага, могат да изберат програмата „Разширени актуализации на сигурността“. Това е платена услуга, която дава допълнително време, въпреки че все още не е известно колко дълго ще продължи.

Съществува и опция за надграждане от Windows 10 до Windows 11 без пълно преинсталиране на системата, което означава, че съществуващите програми и документи се запазват, но експертите предупреждават, че подобно надграждане е технически изискващо усилия и може да бъде опасно, ако не се извърши внимателно.

Снимка: Microsoft/ Getty

За тези, които искат пълна независимост от Microsoft, има Linux , безплатна операционна система, която се е доказала като стабилна и сигурна алтернатива в продължение на години. Тази стъпка обаче включва и известно обучение и адаптация, защото е различна от това, с което потребителите на Windows са свикнали. Ако никоя от горните опции не е подходяща, може би е време да си купите нов лаптоп .

Когато купувате ново устройство, най-важното е да мислите дългосрочно. Експертите препоръчват да изберете лаптоп, чиято памет и SSD диск могат да бъдат разширени по-късно, като е особено важно батерията да е сменяема, а не фиксирана в корпуса.

