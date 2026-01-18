Как най-сухата страна осигурява вода на милиони хора, въпреки че няма реки или езера

Каква е технологията?

Ослепителната панорама на Кувейт и оживените градски центрове се издигат над един от най-редките пейзажи на Земята. С размерите на Ню Джърси и площ от малко под 18 000 квадратни километра, страната е разположена на северния край на Персийския залив, между Ирак и Саудитска Арабия, а теренът ѝ е почти изцяло доминиран от суха пустиня.

Въпреки че е разположен в по-широкия речен басейн Тигър-Ефрат, регион, исторически синоним на плодородна земя и течаща вода, самият Кувейт няма реки, езера или постоянни потоци. Той е една от малкото държави в света без вътрешни възобновяеми сладководни ресурси. Тази липса на естествена вода е в рязък контраст със съвременния профил на Кувейт. Дом на близо 4,9 милиона души, тази страна с високи доходи е най-известна с огромното си петролно богатство, огромната си роля на световните енергийни пазари и културното наследство, което някога ѝ е спечелило прякора „Холивуд на Персийския залив“. Поддържането на ежедневието, от питейната вода и производството на храни до промишлеността и градския растеж, следователно зависи не от географията, а от инженерството, политиката и енергоемките иновации.

Няма реки, няма проблеми

В страна, където природата практически не осигурява прясна вода, простото отваряне на кранчето е всичко друго, но не и обикновено. И така, как една съвременна нация поддържа водата в течаща, реколтата си расте и населението си хидратирано в такава суха среда?

Според Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) , Кувейт няма естествени сладководни ресурси, като реки или езера, което е обусловено от преобладаващия хиперариден климат. Средногодишните валежи са по-малко от 120 милиметра и дори тези ограничени валежи рядко се задържат. Интензивната топлина и изпарение означават, че по-голямата част от дъждовната вода бързо се губи в атмосферата, преди да може да бъде съхранена или използвана повторно.

Равният пустинен терен на Кувейт предлага малко геоложки предимства: за разлика от страните с планини, задържащи влага, или дълбоки водоносни хоризонти, които се възстановяват с времето, почвите на страната задържат много малко вода, а вътрешните възобновяеми подземни водни ресурси се считат за незначителни.

Временно облекчение

Ландшафтът съдържа плитки вдлъбнатини, известни като вади; древни, сухи речни корита, които за кратко се съживяват след обилни дъждове. По време на краткия дъждовен сезон, повърхностният отток може да се натрупа в тези вади, понякога причинявайки внезапни наводнения, които продължават от няколко часа до няколко дни.

Забележителни примери са Бахрат ал Абрак, Бахрат ал Мирфи, Шаиб Руджм ал Джахтан и Уади ал Батин, понякога наричана „река Кувейт“. Тези характеристики обаче предлагат само временно облекчение. Изключително високите нива на изпарение и големият дефицит на почвена влага пречат на по-голямата част от този отток да проникне в почвата в значителни количества, оставяйки малко вода за дългосрочна употреба. Без постоянни реки или устойчиви сладководни водоносни хоризонти, на които да разчита, Кувейт е принуден да се обърне към морето. Сега страната разчита почти изцяло на едно от най-скъпите и енергоемки решения: обезсоляване на морска вода.

Как обезсоляването се превърна в спасение за Кувейт

От 50-те години на миналия век обезсоляването е изключително важно за водната стратегия на Кувейт. Първата инсталация за обезсоляване в страната започва да работи през 1953 г., което бележи ранно осъзнаване, че оцеляването в среда с оскъдна вода ще зависи от технологиите, а не от природните ресурси. През десетилетията тази инфраструктура се е разширила драстично по крайбрежието на Кувейт.

Днес над 90% от питейната вода в страната се произвежда чрез обезсоляване на морска вода, извлечена от Арабския залив и пречистена в големи крайбрежни инсталации. Обезсолената вода сега е в основата на почти всеки аспект от ежедневието в Кувейт, снабдявайки домакинствата, промишлеността и обществените услуги, въпреки че най-големият дял е запазен за питейна вода. За да облекчи натиска върху тази скъпа система, страната разчита и на пречистени отпадъчни води, които преминават през третични или по-напреднали нива на пречистване.

Тази пречистена вода не се използва за пиене, но играе ключова поддържаща роля, особено при напояването на фуражни култури, насаждения от фурми и градското озеленяване, което позволява на Кувейт да съхранява висококачествена обезсолена вода за консумация от човека. В момента страната управлява няколко инсталации за обезсоляване, включително инсталациите Shuwaikh, Doha East и Az-Zour. Според MEED (Middle East Economic Digest) , комплексът Az-Zour North е един от най-големите в региона, произвеждайки над 480 000 кубически метра вода на ден.

Внос и рационализация: Вторични стратегии

Въпреки че обезсоляването остава основният метод, Кувейт допълва нуждите си чрез внос на вода и рециклиране на отпадъчни води за промишлени и селскостопански цели. През последните години правителството въведе и интелигентно измерване и кампании за повишаване на обществената осведоменост за намаляване на отпадъците и насърчаване на опазването на околната среда. Освен това Министерството на електроенергията и водите насърчава използването на системи за сива вода в търговски сгради и нови жилищни сгради.

Глобално изключение

Снимка: Reuters

В доклада на Световната банка от 2023 г. относно водната сигурност в Близкия изток и Северна Африка, Кувейт е посочен като страна с нула кубически километра вътрешни възобновяеми водни ресурси годишно, което я прави една от страните с най-голям недостиг на вода в света по географско местоположение. Дори страни като ОАЕ и Бахрейн, които също разчитат в голяма степен на обезсоляване, имат някои запаси от подземни води или сезонни вади. Кувейт, от друга страна, е почти 100% зависим от създадени от човека системи, за да осигури всяка капка прясна вода.

Устойчивост чрез инфраструктура

Въпреки тези екстремни ограничения, Кувейт поддържа един от най-високите нива на потребление на вода на глава от населението в света, което е доказателство за неговата напреднала водна инфраструктура. Страната продължава да инвестира в устойчиви технологии, включително обезсоляване, захранвано от слънчева енергия, усъвършенствани системи за обратна осмоза и повторно използване на отпадъчни води за селското стопанство и промишлеността. Тези иновации не са просто въпрос на оцеляване – те отразяват по-широката амбиция на Кувейт да спазва световните екологични стандарти и да намали дългосрочната си зависимост от изкопаеми горива за производство на вода. Експертите обаче предупреждават, че водоснабдяването на страната остава уязвимо към нарастващите разходи за енергия, геополитическите рискове и въздействието на изменението на климата. Тъй като обезсоляването е енергоемко, всяко прекъсване на доставките на гориво или енергийната инфраструктура може да има домино ефект върху наличността на вода. За да се справи с това, кувейтското правителство активно проучва публично-частни партньорства (ПЧП), за да разшири капацитета си и да осигури устойчива верига за доставки, която може да издържи на бъдещи сътресения.

(Не)възможна пречка

Липсата на реки или езера в Кувейт може да изглежда като непреодолима пречка, но страната е превърнала географското си неблагоприятно положение в иновативен инженерен триумф. Чрез овладяване на обезсоляването и модерното, усъвършенствано управление на водите, тя е изградила устойчива система, която не само поддържа ежедневието, но и позволява устойчив индустриален растеж и разрастване на градовете в безмилостен, екстремен климат. Това постижение обаче идва с цена – финансова, екологична и стратегическа.

Водата в Кувейт не е просто природен ресурс; тя е произведена нужда, поддържана от енергоемки процеси, които изискват постоянни иновации, инвестиции и обществена осведоменост. Тази зависимост има по-широки последици за икономическото бъдеще на страната. Докато други страни от Персийския залив все повече се стремят да се диверсифицират, отдалечавайки се от петрола, и да изградят по-устойчиви, пост-въглеводородни икономики, Кувейт е изправен пред структурно ограничение: най-основното изискване за оцеляване, водата, остава до голяма степен обвързано с обезсоляването, една от най-енергоемките технологии, които се използват.

Докато сигурността на сладководните ресурси е неразделна част от инфраструктурата, задвижвана от изкопаеми горива, намаляването на зависимостта от петрола се превръща в далеч по-сложно предизвикателство. Тъй като глобалната климатична криза се задълбочава и недостигът на сладка вода се превръща в споделен глобален проблем, опитът на Кувейт може да служи както като поучителен разказ, така и като план – напомняйки на света, че водната сигурност вече не е пасивен дар на географията, а предизвикателство, което трябва да бъде замислено, инициирано и поддържано.

