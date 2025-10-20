Как изкуственият интелект прави сметките за ток по-високи?

Microsoft е инвестирала над 24 милиарда долара в инфраструктура

Сметките за електроенергия в САЩ бележат рязко увеличение през последните години. Според данни на Администрацията за енергийна информация (EIA), средната цена на електроенергията за домакинствата е нараснала с 13% от 2022 г. насам и се очаква този ръст да продължи, надминавайки темпа на инфлация. Ключова причина е внезапното и масово увеличение в потреблението на енергия, предизвикано от изкуствения интелект. Големите технологични компании инвестират милиарди в нови инфраструктури и центрове за данни, необходими за обработка на сложните задачи, които ИИ системите изпълняват, предава CNN.

Снимка: iStock

Изграждането и разширяването на тези центрове за данни води до безпрецедентен натиск върху енергийните ресурси. Само за едно тримесечие Microsoft е инвестирала над 24 милиарда долара в инфраструктура, докато Meta е вложила 17 милиарда. Очаква се до 2028 г. делът на електроенергията, използвана от центрове за данни в САЩ, да достигне между 6,7% и 12%, в сравнение с 4,4% през 2023 г. В някои региони около такива съоръжения цените на електроенергията са се увеличили с над 250% спрямо нивата отпреди пет години.

Изкуственият интелект е силно енергоемка технология – особено с развитието си отвъд текстови заявки към сложни задачи като генериране на видео, създаване на софтуер и други. Това води до необходимост от още по-мощна инфраструктура и по-висока енергийна консумация. Съществуващите електроснабдителни системи не са проектирани да поемат подобно натоварване, а това налага допълнителни инвестиции, които често се прехвърлят върху крайните потребители.

Цените на електроенергията включват различни компоненти – производство, пренос и доставка, както и инвестиции в модернизация. Въпреки че големите потребители като центровете за данни често плащат по-ниски тарифи поради по-опростената инфраструктура, ценовите модели все още не отразяват пълния ефект от тяхното въздействие върху мрежата. В отделни щати като Орегон вече се вземат мерки тези разходи да не бъдат поемани от домакинствата, но на повечето места това все още не е практика.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN