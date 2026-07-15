Как AI ще помогне за решаването на следващата трудова криза?

Според изследователите компаниите реагират на недостига на млади работници с по-големи инвестиции в технологии

Появата на изкуствения интелект породи опасения, че САЩ могат да се изправят пред бъдеще с недостатъчно работни места за всички, които искат да работят. Според анализ на „Уолстрийт джърнъл“ обаче реалното предизвикателство може да се окаже точно обратното – сериозно забавяне на притока на хора към пазара на труда, което да доведе до безпрецедентен недостиг на работна ръка. Според водещия демограф Стивън Ръгълс тази тенденция може да промени начина, по който функционира икономиката, да засили позициите на служителите при преговорите с работодателите и да допринесе за по-високи възнаграждения, предава БГНЕС.

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В същото време подобен сценарий би означавал, че икономиката ще разчита още повече на ръста на производителността, който изкуственият интелект може да осигури. „Ако се стигне до безпрецедентен недостиг на работна ръка, това ще бъде огромен стимул за внедряване на технологии, които спестяват човешки труд, като изкуствения интелект“, посочва Ръгълс, професор в Университета на Минесота и носител на стипендията „Гений“ на фондация „Макартър“ за изследванията си в областта на демографската статистика.

На базата на данни от Бюрото за преброяване на населението и прогнози на Бюджетната служба на Конгреса за имиграцията и смъртността Ръгълс изчислява, че до 2030 г. работната сила в САЩ ще се увеличи с едва 9,1 милиона души. Това би бил най-слабият ръст за десетилетие от периода, приключил през 1960 г. През следващите десет години той прогнозира свиване на работната сила с 2,1 милиона души, или 1,3%. Според него поколението на бейби бумърите е поддържало високия брой хора в трудоспособна възраст по-дълго, отколкото мнозина експерти са очаквали, а прогнозите на икономиста Ричард Истърлин от 1978 г. не са отчели значителното увеличение на участието на жените в пазара на труда и силния ръст на имиграцията.

По думите на Ръгълс и двата фактора вече са изчерпали потенциала си, докато рязкото понижение на раждаемостта в САЩ от средата на 2000-те години ще означава по-малко млади хора, навлизащи в трудоспособна възраст. Той очаква това да доведе до по-високи заплати за младите работници, което да насърчи повече хора да се включат на пазара на труда и дори да даде нов импулс на синдикалното движение. Все пак анализът има своите ограничения – най-вече възможността за значително увеличение на имиграцията, което би могло да компенсира недостига на работна сила. Ако прогнозите се сбъднат, икономиката ще трябва да поддържа растеж с по-малко работещи в момент, когато населението застарява.

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Макар икономистите да спорят дали технологията ще унищожава работни места или ще направи хората по-продуктивни, по един въпрос има широко съгласие – ИИ ще повиши производителността. Ново изследване на Дарон Аджемоглу, Дейвид Аутор, Кийлън Бърни и Андрю Скот показва, че в исторически план икономиките компенсират недостига на млади работници чрез повишаване на ефективността. Анализът, публикуван от Националното бюро за икономически изследвания, установява, че по-бавният ръст на населението е свързан с по-висок БВП на човек в трудоспособна възраст и с по-високи заплати.

Според изследователите компаниите реагират на недостига на млади работници с по-големи инвестиции в технологии, които намаляват зависимостта от човешкия труд. Доказателство за това е увеличеният брой патенти за трудоспестяващи технологии в държави и региони с намаляваща раждаемост. Въпреки това остава открит въпросът дали изкуственият интелект ще донесе същите ползи, каквито са дали предишните технологични революции. Според Аджемоглу е възможно рязкото повишаване на производителността да доведе до съкращения вместо до по-голямо търсене на работници. Не е изключен и обратният сценарий – ефектът от ИИ да се окаже недостатъчен или да настъпи твърде късно, за да компенсира предстоящия демографски шок.