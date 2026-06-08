Къде в Европа достъпът до интернет е най-евтин?

България е в топ 3 на страните с най-достъпен интернет

Европейците са по-свързани от всякога, но цената на интернет достъпа се различава значително между отделните държави. През 2025 г. 94% от жителите на ЕС са използвали интернет през последните три месеца, докато едва 4% не са го използвали изобщо през цялата година, показват последните данни на Евростат. Освен това почти девет от десет души в ЕС са използвали мобилни устройства за достъп до интернет през изминалата година, предава Еuronews.

Въпреки високото ниво на свързаност, цените на интернет услугите варират силно в различните части на Европа и света. Според проучване на сайта за сравнение Broadband Genie, което анализира 2631 тарифи в 214 държави и територии, Люксембург е страната с най-скъп интернет в ЕС със средна месечна цена от 49,99 евро.

Снимка: iStock

След него се нареждат Нидерландия и Финландия със средни месечни цени съответно от 48,73 евро и 48 евро. Въпреки високите разходи, именно Нидерландия и Люксембург остават сред страните с най-високи нива на интернет използване в ЕС през 2025 г., според Евростат.

На другия край на класацията е Румъния с най-евтин широколентов интернет в ЕС — около 6,66 евро на месец, което я поставя и на седмо място в света. След нея се нареждат Литва със средно 14,90 евро и България с около 15 евро, което я поставя сред страните с най-ниски цени.

Между 2015 и 2025 г. България и Румъния отчитат значителен ръст на домашната интернет свързаност — съответно с 34% и 28%. Цените в Европа зависят и от региона. Източна Европа предлага най-ниски цени благодарение на широко разпространената оптична инфраструктура, докато Северна и Западна Европа са сред най-скъпите. В същото време разликите в достъпа остават и между градските и селските райони, като в някои държави градската свързаност достига над 99%, докато в по-слабо развитите селски райони, включително в България, Гърция, Хърватия и Португалия, нивата остават по-ниски.