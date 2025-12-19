"Аз съм родител на 12 годишно дете. Мога ли да работя от вкъщи?"

Какви са правата на родителите?

На второ четене парламентът прие промени в Семейния кодекс. Парламентът прие още и промени в Кодекса на труда, свързани с възможността за гъвкаво работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст.

На какво имат право родителите?

Родителите ще имат възможността да предложат на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното време, да рабтят от вкъщи или други възможности.

Досега това е било възможно само за семействата с деца до 8 години и само през ваканциите. Целта е да се улесни съчетаването на професионалните задължения с грижите за децата. Настоящото предложение дава възможност от това да се възползват и родители (осиновители) на деца до 12 години. Първоначално това се предвиждаше да важи само за лятната ваканция, но на второ четене се предложи възможността за гъвкаво работно време и през цялата година.

От окончателния вариант отпадна една от най-спорните поправки. Тя предвиждаше и двамата родители да имат право да прекарват по 127 дни годишно с детето си независимо дали са били в брак или не.

