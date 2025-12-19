BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66894 BGN
Петрол
59.4 $/барел
Bitcoin
$87,321.3
БГ Бизнес "Аз съм родител на 12 годишно дете. Мога ли да работя от вкъщи?"

"Аз съм родител на 12 годишно дете. Мога ли да работя от вкъщи?"

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какви са правата на родителите?

На второ четене парламентът прие промени в Семейния кодекс. Парламентът прие още и промени в Кодекса на труда, свързани с възможността за гъвкаво работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст.

На какво имат право родителите?

Родителите ще имат възможността да предложат на работодателя изменение на продължителността и разпределението на работното време, да рабтят от вкъщи или други възможности.

Досега това е било възможно само за семействата с деца до 8 години и само през ваканциите. Целта е да се улесни съчетаването на професионалните задължения с грижите за децата. Настоящото предложение дава възможност от това да се възползват и родители (осиновители) на деца до 12 години. Първоначално това се предвиждаше да важи само за лятната ваканция, но на второ четене се предложи възможността за гъвкаво работно време и през цялата година.

От окончателния вариант отпадна една от най-спорните поправки. Тя предвиждаше и двамата родители да имат право да прекарват по 127 дни годишно с детето си независимо дали са били в брак или не.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

