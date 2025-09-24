Великобритания си върна близо 500 млн. паунда благодарение на нов AI инструмент срещу измами

Как всъщност се е случило това?

Нов инструмент с изкуствен интелект, разработен от правителството на Обединеното кралство, е помогнал за възстановяването на рекордните 480 млн. паунда публични средства за последната финансова година. Това е най-голямата сума, връщана някога от държавни екипи за борба с измамите в рамките на една година.

Повече от една трета от средствата – около 186 млн. паунда – са свързани с измами по време на пандемията от Covid-19. Останалите пари са възстановени от незаконни искове за общински данък и неправомерно отдаване под наем на социални жилища.

Правителството ще обяви по-късно днес, че системата, наречена Fraud Risk Assessment Accelerator, вече ще бъде лицензирана и за международна употреба. Сред първите страни, проявили интерес, са САЩ, Австралия, Канада и Нова Зеландия, съобщава BBC.

Как работи инструментът

Разработен от изследователи в Кабинета на министрите, AI инструментът анализира нови политики и процедури за потенциални слабости, преди те да бъдат използвани за измами. По този начин системата „проектира“ устойчиви на измама механизми още преди тяхното прилагане.

Технологията бе създадена след сериозни критики към мащаба на измамите по време на пандемията. Един от разкритите случаи е свързан с жена, която е основала фиктивна компания и е прехвърлила заемни средства от програмата Bounce Back Loans към Полша. Програмата за бързи заеми до 50 000 паунда бе въведена за подпомагане на бизнеса по време на Covid-19, но бе уязвима към злоупотреби заради олекотени процедури.

Политически и социален контекст

Министрите заявиха, че възстановените средства ще бъдат насочени към финансиране на медицински сестри, учители и полицаи. Въпреки това сумата от 186 млн. паунда, върната за Covid измами, остава далеч под изчислените от финансовия министър Рейчъл Рийвс 7 млрд. паунда, загубени по време на пандемията.

Обявяването на резултатите ще се състои на международен форум за борба с измамите, организиран съвместно от Великобритания, САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Министърът от кабинета Джош Симънс подчерта, че „иновативни инструменти с изкуствен интелект и анализ на данни“ ще гарантират, че „джобовете на измамниците няма да се пълнят за сметка на обществото“.

Въпросите пред изкуствения интелект

Въпреки финансовия успех, използването на AI от британското правителство остава спорно. Правозащитни организации изразиха опасения, че подобни системи могат да доведат до дискриминация. През миналата година инструмент на Министерството на труда и социалните грижи бе установен като предубеден спрямо възраст, инвалидност, семейно положение и националност. Amnesty International също предупреди срещу „неограниченото използване“ на AI технологии в публичния сектор.

