Google: 90% от работницитe използват AI на работното си място

Google е компания, която активно се стреми да се разработва изкуствения интелект

Според ново изследване на Google, преобладаващата част от служителите в технологичния сектор използват изкуствен интелект на работното си място за изпълнение на задачи като писане и редактиране на код. Проучването е дело на изследователското звено DORA и се основава на данни от 5000 професионалисти в технологичната индустрия по целия свят. Резултатите показват, че 90% от анкетираните вече интегрират AI в ежедневната си работа – ръст от 14% спрямо предходната година, предава CNN.

Снимка: iStock

Google е сред компаниите, които активно се стремят да се възползват от прехода към разработка с помощта на изкуствен интелект. Фирмата предлага редица инструменти, от безплатни до такива срещу $45 месечно – които подпомагат писането на код и използването на софтуерни агенти. Конкуренцията в тази област е сериозна и включва гиганти като Microsoft, OpenAI и Anthropic, както и нови играчи като Replit и Anysphere, които привличат все по-голямо внимание и инвестиции.

Снимка: Google

Ръководителят на инструментите за кодиране в Google, Райън Дж. Салва, посочва, че „по-голямата част“ от екипите в компанията използват AI технологии, които вече са интегрирани в процесите по писане на документация и в самите редактори за код. Той коментира, че за инженерите в Google използването на AI е неизбежна част от работния процес. Въпреки широкото използване, не всички програмисти са напълно убедени в качеството на AI решенията – 46% от участниците в проучването казват, че имат „донякъде“ доверие в генерирания код, а само 20% му вярват изцяло. Според резултатите, за 31% AI леко е подобрил качеството на кода, докато за 30% няма никаква разлика.

В момента използването на изкуствен интелект при софтуерната разработка се намира между трето и четвърто ниво от петстепенна скала – където първото ниво е просто дописване на текст, а петото предполага пълно разбиране на абстрактни команди. Въпреки напредъка, той подчертава, че технологиите все още изискват човешка намеса и значителни механизми за контрол.

