"Платформите са крадци на детство": Премиерът на Дания ще забрани социалните мрежи за лица под 15

Дания възнамерява да въведе забрана за ползването на социални мрежи от деца под 15 години, обяви премиерът Мете Фредериксен. Тя предупреди, че дигиталните платформи „крадат детството“ на младите хора. По време на речта си при откриването на парламента, Фредериксен заяви, че нейното правителство ще предложи мярка, която ще позволи на родителите да одобряват достъпа на деца до социални медии още от 13-годишна възраст, съобщава CNN.

„Позволихме на мобилните телефони да навлязат в живота на децата ни с добри намерения — за да се свързват с нас и с приятелите си“, обясни тя. „Но в действителност пуснахме на свобода нещо опасно. Никога досега толкова много млади хора не са страдали от тревожност и депресия“, добави тя.

Премиерът подчерта още, че много деца изпитват затруднения с концентрацията и четенето, а някои от тях „стават свидетели на съдържание, което не бива да виждат“. Като пример, Фредериксен посочи, че според статистика, 60% от момчетата между 11 и 19 години не срещат нито един приятел на живо в рамките на седмица.

Тя добави, че мобилните устройства и социалните мрежи са фактор, който отнема важна част от израстването на децата, като подчерта нуждата от закон, който ще гарантира по-добра грижа за подрастващите в Дания. Предложението идва след вече приетата мярка от септември, с която се забраняват мобилните телефони в началните училища и в извънкласни дейности — препоръка на комисия за детско благосъстояние, създадена през 2023 г. от същото правителство.

Дания се присъединява към други страни, които предприемат мерки срещу прекомерния достъп на деца до дигитални технологии. Например, Австралия вече прие закон, забраняващ социалните мрежи за лица под 16 години. Новото законодателство изисква технологичните компании да предотвратят достъпа на непълнолетни или да понесат глоби до 33 милиона щатски долара. Норвегия също обмисля подобна забрана за потребители под 15 години, като правителството започна обществено обсъждане по темата през юни.

