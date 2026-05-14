Instagram пусна изцяло нова функция от днес

Instagram представи нова функция за моментални снимки, насочена основно към потребителите от поколение Z. На 13 май платформата пусна нов инструмент в приложението под името Instants. Те позволяват на потребителите да заснемат и споделят „спонтанни“ моменти, които се виждат само веднъж от избрана група последователи. Това обяснява вицепрезидентът по продуктите на Instagram Теса Лайънс-Лейнг пред USA TODAY.

Подобно на Instagram Stories, които остават видими 24 часа, Instants предлага временен начин за споделяне на снимки без филтри, текст или стикери, предназначен за най-близките приятели или специално подбрана група последователи.

Разликата е, че тук съдържанието е още по-ограничено и по-лично. В сравнение с други платформи, функцията напомня на Snapchat – след като снимката бъде отворена и прегледана от получателя, тя не може да бъде видяна повторно. Това я прави още по-ограничена и фокусирана върху момента. Функцията е налична директно в приложението, като има и отделно приложение Instants, което служи по-скоро за анализ на потребителското поведение и взаимодействие с новия инструмент.

Как работи Instants?

За да използвате функцията, потребителите трябва да отворят Instagram, да влязат в Direct Messenger и да натиснат миниатюрната икона със снимки. След това избират аудитория – „Приятели“ или „Близки приятели“ – и правят снимка, която се появява в галерията Instants. Снимките от други потребители също се появяват в същото меню в Direct. Ако потребител иска да изтрие снимка, може да използва бутона „Отмяна“ веднага след заснемането или да я премахне чрез иконата за колаж. Това дава допълнителен контрол върху споделеното съдържание.

За разлика от Stories, които могат да се гледат многократно в рамките на 24 часа, Instants позволява само еднократно гледане. След като снимката бъде отворена, тя вече не е достъпна. Видеата също са ограничени до едно гледане в рамките на 24 часа. Потребителите все пак могат да групират свои Instants и да ги споделят в Stories, като те се различават визуално от стандартните публикации.