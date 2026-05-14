Instagram пусна изцяло нова функция от днес

София ще има нов Терминал 3: Одобрени са 450 млн. евро за разширяване на летището
Строителството ще започне през есента на 2026
Instagram представи нова функция за моментални снимки, насочена основно към потребителите от поколение Z. На 13 май платформата пусна нов инструмент в приложението под името Instants. Те позволяват на потребителите да заснемат и споделят „спонтанни“ моменти, които се виждат само веднъж от избрана група последователи. Това обяснява вицепрезидентът по продуктите на Instagram Теса Лайънс-Лейнг пред USA TODAY.
Подобно на Instagram Stories, които остават видими 24 часа, Instants предлага временен начин за споделяне на снимки без филтри, текст или стикери, предназначен за най-близките приятели или специално подбрана група последователи.
Разликата е, че тук съдържанието е още по-ограничено и по-лично. В сравнение с други платформи, функцията напомня на Snapchat – след като снимката бъде отворена и прегледана от получателя, тя не може да бъде видяна повторно. Това я прави още по-ограничена и фокусирана върху момента. Функцията е налична директно в приложението, като има и отделно приложение Instants, което служи по-скоро за анализ на потребителското поведение и взаимодействие с новия инструмент.
За да използвате функцията, потребителите трябва да отворят Instagram, да влязат в Direct Messenger и да натиснат миниатюрната икона със снимки. След това избират аудитория – „Приятели“ или „Близки приятели“ – и правят снимка, която се появява в галерията Instants. Снимките от други потребители също се появяват в същото меню в Direct. Ако потребител иска да изтрие снимка, може да използва бутона „Отмяна“ веднага след заснемането или да я премахне чрез иконата за колаж. Това дава допълнителен контрол върху споделеното съдържание.
За разлика от Stories, които могат да се гледат многократно в рамките на 24 часа, Instants позволява само еднократно гледане. След като снимката бъде отворена, тя вече не е достъпна. Видеата също са ограничени до едно гледане в рамките на 24 часа. Потребителите все пак могат да групират свои Instants и да ги споделят в Stories, като те се различават визуално от стандартните публикации.
