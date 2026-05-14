1 USD
1.1738 BGN
Глобиха сериозно гръцка компания за млечни продукти заради високи цени

Глобиха сериозно гръцка компания за млечни продукти заради високи цени

bTV Бизнес екип

Проверени са 22 артикула

Известна гръцка компания за млечни продукти получи солена глоба заради високи цени.

Независимият орган за наблюдение на пазара и цените наложи 1,7млн. евро глоба за прекалено високи цени на стоки. Санкциите са срещу компанията "Фаге" за продаваното от компанията мляко и кашкавал. Проверени са 22 артикула, като всички са с необоснована печалба, съобщава БНР.

Фирмата коригира цените на пазара. Това са нерегламентирани печалби, които подлежат на санкции, съобщиха проверяващите.

Днес институтът за анализ на социалните възможности на гърците публикува проучване, че 9% от работещите гърци реално живеят в бедност. 24% от работещите не могат да си позволят разходи за свободното си време или пътуване със семейството. В проучването се посочва, че в Гърция 30% от работещите не могат да отделят малка сума за персонални нужди. Високи цени, ниски заплати принуждават гърците да се лишават дори от необходимата храна, коментират от опозицията.

При пенсионерите и безработните положението е трагично, казаха депутати. Обвиняват правителството, че не може да се справи с кризата и ниската покупателна способност на гърците.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

