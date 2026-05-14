1 USD
1.1738 BGN
Петрол
105.95 $/барел
Bitcoin
$79,498.2
Колко е похарчила Австрия, за да бъде домакин на Евровизия?

bTV Бизнес екип

Очакват се 88 000 допълнителни посетители

Остават само часове до българското участие на Евровизия. Церемонията във Виена ще бъде открита с „Бангаранга“ и Дара. Всяка година конкурсът за песен на Евровизия изключителни емоции за всички зрители. Този музикален спектакъл от звук и светлина е едно от най-гледаните телевизионни събития в света. По данни на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) около 180 милиона души го гледат всяка година, без да се включват онлайн гледанията и активността в интернет платформите.

Освен музикалния ефект, Евровизия има и сериозно икономическо значение. След победата на австрийския представител JJ (Йоханес Пийч) през 2025 г. в Базел, конкурсът през 2026 г. се провежда във Виена за трети път.  Проучванията показват, че Австрия очаква значителни ползи от събитието – включително ръст в туризма, ресторантьорството, хотелите и свързаните услуги.

Очакват се до 88 000 допълнителни посетители, а общото увеличение на търсенето в икономиката се оценява на около 57 милиона евро. Преките ефекти върху икономическата верига се изчисляват на около 52 милиона евро. Разходите за държавния бюджет са приблизително 31 милиона евро, което означава, че всяко инвестирано евро може да донесе около 1,70 евро стойност.

Евровизия е и огромна възможност за международна реклама. Виена, известна като град на музиката, ще бъде домакин на 70-ото издание на конкурса. Събитията ще се излъчват на живо в цял свят, а основните шоу програми ще се проведат в зала Wiener Stadthalle. Подготовката включва мащабна организация – десетки компании работят по монтажа на оборудване, включително хиляди тонове техника, десетки камери и хиляди LED светлини.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

