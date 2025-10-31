1 USD
1.69336 BGN
Петрол
63.89 $/барел
Bitcoin
$110,271.0
Последвайте ни
БГ Бизнес Курсът на долара за 31 октомври 2025 г.

Курсът на долара за 31 октомври 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,69336 лева

Еврото се търгува за 1,1566 долара за едно евро, което представлява спад от 0,09 на сто спрямо нивото на затваряне на пазарите в четвъртък.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1550 долара спрямо 1,1636 долара в сряда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

