Курсът на долара за 31 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,69336 лева.

Еврото се търгува за 1,1566 долара за едно евро, което представлява спад от 0,09 на сто спрямо нивото на затваряне на пазарите в четвъртък.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1550 долара спрямо 1,1636 долара в сряда.

