„Google просто вече не е Google“: Хората заменят най-използваната търсачка с...патица?

„Google насилствено захранва с изкуствен интелект, без да има начин да се откаже“

След като Google обяви машабната си промяна в търсачката, много хора избраха да сменят браузъра. Инсталациите на DuckDuckGo са се увеличили с 30%, тъй като потребителите отказват да бъдат „хранени насила“ с изкуствения интелект на Google, пише Tech Crunch.

Новата промяна

За да се адаптира към новата среда, компанията цели да намали нуждага потребителите да извършват традиционно търсене в търсачката. Google ще трансформира полето си за търсене в диалогов движещ механизъм, който се разширява за по-дълги заявки, предвижда намеренията на потребителя и автоматично довършва търсенията.

Вместо просто да връща списък с връзки, компанията ще използва AI Overviews (Обзори с изкуствен интелект), за да отговаря директно на въпросите. Google също така представи по-безпроблемен AI Mode (Режим с изкуствен интелект), който позволява на потребителите да задават последващи въпроси в рамките на AI Overviews (Обзори с изкуствен интелект).

Мненията за тази актуализация са разнопосочни. Някои смятат, че това ще убие отворената мрежа, а други споделят мнения, че AI показва неточни отговори и отнема контрола на потребителите.

Алтернатива

След това съобщение мнозина започнаха да се насочват към алтернативна търсачка, а именно DuckDuckGo, която е популярна с това, че зашитава поверителността ви като не събира лични данни и не профилира потребителите. Освен това не проследява историята ви и предлага опции за търсене без изкуствен интелект. Въпреки това, търсачката така и не успя да преодолее господството на Google като представя само 2% от пазара на търсене в САЩ.

„Google насилствено захранва с изкуствен интелект, без да има начин да се откаже“, казва Габриел Вайнбърг, изпълнителен директор на DuckDuckGo.

„В резултат на това резултатите им се влошават, а не подобряват . Искаме да бъдем мястото, което дава на потребителите контрол и им позволява да решават колко или колко малко изкуствен интелект искат.“

Инсталациите на DuckDuckGo в САЩ се увеличават средно с 18,1% седмично през периода от 20 до 25 май, в сравнение с периода от 13 до 18 май. Компанията заяви, че растежът е продължил шест последователни дни и е достигнал връх от 30,5% на 25 май. В iOS темпът на инсталации е още по-висок, като седмичният растеж достига средно 33%, достигайки връх от 69,9%.

Търсачката също така заяви, че посещенията на нейната страница за търсене без изкуствен интелект, noai.duckduckgo.com , са средно 22,7% ръст в WoW, достигайки пик от 27,7% на 24 май. Страницата изключва по подразбиране всяка функция на изкуствен интелект, като например отговори, подпомагани от изкуствен интелект, и генерирани от изкуствен интелект изображения. (Говорител посочи, че Google предлага уеб филтър в Търсене за тези, които просто искат да видят списък със сини връзки.)

От своя страна говорител на Google посочи пред TechCrunch публикация в блога, публикувана наскоро от вицепрезидента по търсенето Елизабет Рийд, в която тя заявява, че година след дебюта си, AI Mode е надминал един милиард потребители месечно, като заявките се удвояват повече от всяко тримесечие от старта.