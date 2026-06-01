Китай построи 26-етажен блок за 6 дни

През януари 2024 г. в окръг Сианин, в китайската провинция Хунан, се разиграва необичайна строителна операция, разказва Indian Defence Review. На обекта пристигат около 100 работници, мобилен и кулокран, както и камиони, превозващи огромни модули, наподобяващи морски контейнери. Всеки от тях е с дължина 12 метра, височина 3 метра и ширина 2,4 метра. Вместо традиционно строителство с бетон, зидария и заваряване, модулите са повдигани и закрепвани с болтове един върху друг. Първият е монтиран на 7 януари, а само пет дни по-късно вече е била издигната напълно завършена 26-етажна жилищна кула, предава БГНЕС.

Сградата, наречена Jingdu Holon, не представлява просто конструкция от сглобени елементи. Електрическата и водопроводната система са били готови за използване още при завършването ѝ. Компанията Broad Group Holon е създала близо 14 000 квадратни метра жилищна площ, включваща 208 напълно завършени и обзаведени апартамента. Бързината на изпълнение превръща проекта в един от най-впечатляващите примери в световната индустрия за модулно строителство, чийто годишен оборот вече достига 95 милиарда долара.

Основата на тази скорост е различна строителна концепция. Вместо материалите да се доставят на място и да се сглобяват там, почти целият апартамент се произвежда във фабрика. Всеки модул е изработен от неръждаема стомана, като още преди транспортирането се монтират електрическите инсталации, климатичните системи и вътрешните довършителни работи. Според данни на френския Институт за модулни сгради производствената линия на компанията може да завършва по един модул на всеки 21 минути.

Компанията използва собствена многослойна система от неръждаема стомана, известна като B-CORE, вместо традиционния стоманобетон. Според директора по маркетинга на Broad Group USA Джеръми Зиман този материал предлага не само отлична устойчивост на корозия, но и висока пластичност, която позволява на сградите да поемат натоварвания и да се огъват при земетресения. Именно след разрушителното земетресение в Китай през 2008 г. е създадена компанията с идеята да изгражда по-безопасни конструкции. Генералният мениджър Ли Шун дори твърди, че кулата е проектирана да издържи над 1000 години, макар това все още да не може да бъде потвърдено на практика.

Апартаментите също се отличават с висока степен на завършеност. Жилищата с площ от 68 квадратни метра разполагат с четирислойни прозорци, топло- и шумоизолирани външни стени и енергийно ефективна вентилационна система, изградена по стандартите на пасивните къщи. Според управителя на Broad Group Holon Jianan Co. Джан Янвей те се доставят почти напълно обзаведени, като новите собственици трябва да добавят единствено преносими уреди като хладилник, пералня или микровълнова печка. Допълнително сградата разполага със система за филтриране на водата, която позволява чешмяната вода да бъде годна за директна консумация.

Друга отличителна характеристика на проекта е възможността цялата сграда да бъде разглобена и преместена на друго място. Благодарение на болтовите връзки модулите могат да бъдат натоварени на камиони и сглобени отново, което превръща жилищната кула в своеобразен мобилен актив. Компанията вече работи по подобни проекти в американските щати Охайо, Тексас и Калифорния, както и във Филипините и Обединените арабски емирства. Според ръководителя на Broad Group USA Съни Уанг системата практически няма ограничение във височината, тъй като здравината на използваната неръждаема стомана позволява изграждането на сгради с размери, които проектантите могат да разработят.