Този изпълнителен директор е печелил 91 000 долара на ден миналата година

Ето какво са печелили някои изпълнителните директори на големи компании

Ръководството на голяма компания за търговия на дребно не е лесна работа. Главните изпълнителни директори са отговорни за балансирането на изискванията на хиляди работници, клиенти и доставчици.

Въпреки това, високите залози са щедро възнаградени, често с осемцифрени компенсационни пакети, включващи основна заплата, акции на компанията и привилегии като ползване на корпоративен самолет и лични охранителни услуги.

За да погледне това общо възнаграждение през друга призма, Business Insider прегледа годишното възнаграждение на ръководителите в наскоро подадени пълномощни от големи търговци на дребно за 2025 г. и изчисли колко е печелил всеки изпълнителен директор всеки ден от изминалата година.

За сравнение, средното годишно заплащане на търговците на дребно в САЩ е било 34 750 долара през 2024 г., според Бюрото по трудова статистика.

В повечето случаи тези лидери са печелили толкова или повече за един ден, колкото средностатистическите им служители са печелили за цяла година. Някои главни изпълнителни директори са печелили средното си заплащане на работник за няколко часа, пише Business Insider.

Ето какво са печелили някои изпълнителните директори на големи компании за търговия на дребно и ресторантьорство на ден миналата година, във възходящ ред.

Крис Кемпчински от McDonald's: 56 369 долара на ден

Годишно възнаграждение на главния изпълнителен директор: 20 574 525 долара

Средно годишно възнаграждение на работника: 19 020 долара

Марвин Елисън от Lowe's: 59 128 долара на ден

Годишно възнаграждение на изпълнителния директор: 21 581 889 долара

Средно годишно възнаграждение на работника: 37 371 долара

Брайън Корнел от Target: 59 808 долара



Годишно възнаграждение на изпълнителния директор: 21 830 088 долара

Средно годишно възнаграждение на работника: 27 506 долара

Ърни Херман от TJX Companies: 72 886 долара на ден



Годишно възнаграждение на изпълнителния директор: 26 603 537 долара

Средно годишно възнаграждение на работника: 14 994 долара

Дъг Макмилън от Walmart: 80 112 долара на ден



Годишно възнаграждение на изпълнителния директор: 29 240 930 долара

Средно годишно възнаграждение на работника: 30 520 долара

Брайън Никол от Starbucks: 84 912 долара на ден



Годишно възнаграждение на изпълнителния директор: 30 992 773 долара

Средно годишно възнаграждение на работника: 17 279 долара

Хал Лоутън от Tractor Supply Co: 88 431 долара на ден



Годишно възнаграждение на изпълнителния директор: 32 277 194 долара

Средно годишно възнаграждение на работника: 24 376 долара

Лора Албърт от Williams-Sonoma: 91 226 долара



Годишно възнаграждение на изпълнителния директор: 33 297 422 долара

Средно годишно възнаграждение на служителя: 24 943 долара