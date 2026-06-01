Могат ли стейбълкойните да засилят доминацията на долара за сметка на еврото?

Стейбълкойните вече имат глобална пазарна капитализация от близо 300 млрд. долара, казват от ЕЦБ

Бързото разпространение на стейбълкойните поставя нови предизвикателства пред финансовата стабилност, паричната политика и международния паричен ред. Това заяви членът на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка Изабел Шнабел в реч на конференция на „Банк ъв Корея“ (корейската централна банка, б.ред.) в Сеул. Стейбълкойните са цифрови валути, чиято стойност е обвързана със стабилни активи, за да се избегнат колебанията в цените за разлика от биткойна или етериума например, чиято стойност може да се повиши или понижи рязко.

В публикуваното на сайта на ЕЦБ изказване Шнабел направи паралел между стейбълкойните и фондовете на паричния пазар, които се разрастват в САЩ през 70-те години на миналия век. Според нея и двата типа финансови инструменти обещават висока ликвидност и стабилна стойност, но същевременно могат да създадат нови рискове за финансовата система.

По думите ѝ стейбълкойните вече имат глобална пазарна капитализация от близо 300 млрд. долара, като около 90 процента от пазара се държат от деноминирани в долари токени като „Тедър“ (Tether) и „Ю Ес Ди Койн“ (USD Coin). Стейбълкойните, деноминирани в евро, засега имат ограничено присъствие и пазарна капитализация от около 500 млн. евро.

Шнабел предупреди, че тези активи могат да предизвикат нова вълна на дезинтермедиация на банките (процес на премахване на посредниците от веригата за доставки или бизнес модела, б.ред.), ако домакинствата и компаниите започнат да заменят традиционните депозити с цифрови активи. Това би могло да направи банковото финансиране по-нестабилно и по-чувствително към пазарните условия.

Тя отбеляза още, че подобно на фондовете на паричния пазар, стейбълкойните също са изложени на риск от масови тегления и загуба на доверие, предаде БТА. Като пример беше посочен сривът на фонда „Ризърв Праймъри Фънд“ (Reserve Primary Fund) по време на финансовата криза през 2008 г., както и напрежението около „Ю Ес Ди Койн“ през 2023 г., когато част от резервите му се държаха във фалиралата „Силикон Вали Банк“ (Silicon Valley Bank).

Според Шнабел разрастването на стейбълкойните, деноминирани в долари, може допълнително да засили международната роля на американската валута. Тя предупреди, че подобно развитие може да отслаби позициите на еврото в нововъзникващата токенизирана финансова система.

„Доминирането на долара може да се засили не толкова заради икономическите фундаменти, колкото заради мрежовите ефекти и предимството на първия, навлязъл на пазара“, посочи Шнабел.

В отговор на тези процеси Европейската централна банка работи по развитието на дигиталното евро като цифрова валута на централната банка (CBDC) и на токенизирани пари на централната банка за търговията на едро. Според Шнабел това е ключово за запазването на финансовата стабилност, паричния суверенитет и международната роля на еврото в условията на ускорена дигитализация на финансовата система.